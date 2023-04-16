CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba artan toplu esnaf iflaslarına dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Başkanlık Sistemi'nden bugüne toplam iflas sayısının 44 ilin nüfusunu geride bıraktığını öne sürdü.

Ağbaba, yılın ilk üç ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı en az 35 bin 774 olarak kayıtlara geçtiğine dikkati çekerek, başkanlık sisteminden bugüne geçen süre içerisinde 583 bin 314 iflas ederken, bu sayı nüfusu 583 bin küçük tam 44 ile denk geldiğini söyledi.

Yılın ilk 3 ayındaki 35 bin 774 esnaf iflası son 4 yılın rekorunu kırdı.

Bu yılın ilk üç ayında meslekten ve sicilden terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı en az 35 bin 774 olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk üç ayında meslekten terkinini yapan esnaf sayısı 7 bin 67 olurken, sicilden terkinini yapan esnaf sayısı ise 28 bin 707 oldu. Bu yılın ilk üç ayında 35 bin 774 esnaf iflası, 2019’dan bu yana en yüksek üç aylık esnaf iflası oldu.

Başkanlık sistemi 583 bin 314 esnafın ekmek teknesini elinden aldı.

14 MAYIS’TAN SONRA ESNAFIMIZIN KREDİ FAİZLERİ SİLİNECEK.

14 Mayıs seçimlerinden sonra esnafların nefes alabilmesi için, ekmek teknelerini kaybetmemeleri için yapılacak ilk işin bankalara ve kredi kefalet kooperatiflerine olan borçlarının faizleri silineceğini öne süren Ağbaba, "Ayrıca işyeri kira ödemelerinde stopaj oranını sıfırlayacağız. Esnafımızın emekli olabilmesi için en son 2000-2008 arası için uygulanan geriye doğru borçlanma hakkını, ticari sicil kayıtlarına ve esnaf odalarına bağlı kalınan süreleri göz önünde bulundurarak tanıyacak, 9 bin gün prim eşitsizliğine de son vereceğiz" diye konuştu.