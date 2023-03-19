CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, geçtiğimiz yıl enerji faturalarında yaşanan artışın enflasyondaki artışı bile geride bıraktığına dikkati çekerek, "Avrupa’da doğal gaz fiyatları son 7 ayda yüzde 90 oranında düşerken, Türkiye’de ise tek bir kuruş bile inmedi" yorumunu yaptı.

2022 yılında art arda yapılan zamların vatandaşın enerji faturalarını ödeyemez duruma getirdiğine dikkat çeken CHP’li Akın, enerji enflasyonuna karşı alınan önemlerle ilgili konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşımıştı.

CHP’li Akın, vatandaşların enerji enflasyonuna karşı korunması için 2022 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışma olup olmadığını sormuştu. CHP’li Akın; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla yaklaşık 2 ay önce verilen yanıtta; “Önümüzdeki süreçte yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttıkça enflasyon içerisindeki payının azalması ve enerji maliyetlerinin gerilemesi beklenmektedir” değerlendirmesi yapılmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2022 yılında konutlarda doğalgaza yüzde 164; elektrikte ise yüzde 184 oranında zam yapıldığını anımsattı.

Geçtiğimiz yıl enerji faturalarında yaşanan artışın enflasyondaki artışı bile geride bıraktığına işaret eden Akın, “Soru önergemize yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; enerji maliyetlerinin düşmesi durumunda faturaların da düşeceğine işaret etti. Avrupa’da doğalgaz fiyatları son 7 ayda yüzde 90 oranında düşerken, Türkiye’de ise tek bir kuruş bile inmedi” değerlendirmesinde bulundu.