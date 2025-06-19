CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Av. Nurhayat Altaca Kayışoğlu, TBMM’de yaptığı konuşmada iktidarın hukuksuzluklarını sert sözlerle eleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bürokratlarına yönelik keyfi tutuklamaları gündeme taşıyan Kayışoğlu, “Evrensel hukuk ilkelerini bir gecede yok ettiniz” dedi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Meclis’te yaptığı konuşmada, 2017’de başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni “tek adam rejimi” olarak nitelendirerek, iktidarın hukukta yarattığı tahribatı eleştirdi.

“AK Parti’li arkadaşları tebrik ediyorum; binlerce yıllık evrensel hukuk ilkelerini bir anda bin yıl geriye götürdünüz” diyen CHP'li Altaca Kayışoğlu, muhaliflere yönelik sistematik tutuklamalara dikkat çekti.

“TUTUKLAMALAR DELİLSİZ, TALİMATLA YAPILIYOR”

İstanbıl Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bürokratlarının tutukluluğunu eleştiren Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CMK 100. maddeye atıfta bulunarak, “Kuvvetli suç şüphesi için somut delil gerekir. Bir tane delil var mı? Yok. Tutuklamalar Aziz İhsan Aktaş’ın baskıyla verdiği ifadelere dayanıyor” dedi. Üç aydır iddianame hazırlanmamasını “keyfi uygulama” olarak nitelendiren Kayışoğlu, “Bunu vicdanınıza nasıl yediriyorsunuz?” diye sordu.

“KADIN BÜROKRATLARA İŞKENCE VİCDANLARI YARALIYOR”

Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapmış kadın bürokratlara yönelik muameleleri gündeme taşıyan Kayışoğlu, “Askıda Fatura gibi ödüllü bir projeyi sorguluyorlar. Elif Atayman kendi kartvizitini bastırmış, mütevazı bir araç kullanmış. Pınar Türker, Ceyda Kıryak, Elif Güven’e yapılanlar hangi vicdana sığar?” dedi.

Cezaevlerinde kadınların kuru ekmekle saatlerce tutulduğunu, gençlere karakollarda ağır hakaretler edildiğini belirterek, “İşkenceye sıfır tolerans nerede?” diye tepki gösteren Kayışoğlu, İBB’ye yönelik soruşturmaları “siyasi operasyon” olarak tanımladı.

Kayışoğlu, “Ekrem İmamoğlu’nun önünü kesmek için liyakate, emeğe, ahlaka saldırıyorsunuz. En nitelikli bürokratları, İmamoğlu’nun başarısına katkı sundukları için hedef alıyorsunuz” diyerek iktidarı eleştirdi.