Emniyet Teşkilatı’nın kronik sorunları fazla mesai, ekonomik sıkıntılar, polis intiharları ve liyakatsiz terfi sistemi için kapsamlı reform talebi masaya yatırıldı. CHP İçişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, teşkilatın yıllardır çözülemeyen sorunlarına dikkat çekerek, çözüm önerilerini paylaştı.ANKARA (İGFA) - CHP İçişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Emniyet Teşkilatı’nın yıllardır çözülemeyen sorunlarına dikkat çekti.

Polislerin çalışma koşulları, özlük hakları ve yaşam kalitesini iyileştirecek somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayan CHP'li Bakan, polis intiharları, fazla mesai, ekonomik sorunlar ve liyakate dayalı terfi sistemi gibi birbirine bağlı sorunların “kartopundan çığ etkisi” oluşturduğunu ifade etti.

“SORUNLAR YÜZEYSEL ELE ALINIYOR”

Murat Bakan, Emniyet Teşkilatı’nın sorunlarının yıllardır yalnızca yüzeysel şekilde ele alındığını ve tek bir sorunun çözümünün yetersiz olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan’a göre, fazla mesai ücretlerinden sendikal haklara, polis intiharlarının önlenmesinden liyakate dayalı terfi sistemine kadar tüm sorunlar zincirleme bir şekilde birbirine bağlı. Bu nedenle, bütüncül ve kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini savundu.

Son dönemde artan polis intiharlarına özel vurgu yapan CHP'li Bakan, bu sorunun yalnızca ekonomik imkansızlıklarla açıklanamayacak kadar derin ve insani bir mesele olduğunu ifade etti. Bakan, “Polislerin çalışma koşullarını, özlük haklarını ve yaşam kalitesini doğrudan iyileştirecek somut çözümleri hayata geçirmek zorundayız” diyerek, intiharların önlenmesi için acil adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Bakan, polislerin sendikal haklara sahip olmasının, dünyadaki örneklerine uygun şekilde yasalarla güvence altına alınması gerektiğini vurgularken, Emniyet Teşkilatı’nın sorunlarının çözümü için liderlerin teşkilata ve çalışanlarına sevgiyle yaklaşması gerektiğini kaydetti.