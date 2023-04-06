Seçim çalışmaları kapsamında Aydın'ın dört bir yanında vatandaşlar ile bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Aday Adayı Ecz. Ali Çankır, açıklamada bulundu. 14 Mayıs'ta Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacağını söyleyen Çankır, gençlerin desteğinin önemine dikkat çekerek, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün "Bütün ümidim gençliktedir." diyerek ülkemizin aydınlık yarınlarını emanet ettiği gençlerimiz için baharların gelmesine sayılı günler kaldı. Gençlerimizin desteğiyle her şeyin çok güzel olacağı bir dönemi başlatacağız. Hayalleri yıkılan, geleceğe dair ümitleri ve umutları sönen gençlerimiz için baharlar gelecek. Torpil dönemi son bulacak ve gençlerimiz hak ettiği başarıları yakalayabilecek. Bir avuç insanın kazanma dönemi bitecek, 86 milyonun kazanma dönemi başlayacak. Ayrışmak yok, birleşerek kazanacağız. Karnı tok, gönlü bol, yaşamayı seven; bilime, sanata, geleceğe inanan, ayakları yere sağlam basan, uzmanlığa saygı duyan bir Türkiye için geliyoruz" dedi.

"GENÇLERİMİZİN İSTİHDAMINI SAĞLAYACAĞIZ"

Millet İttifakı tarafından oluşturulan Ortak Politikalar Mutabakat Metni ışığında geliştirilecek olan proje ve hayata geçirilecek çalışmalar ile gençlerin istihdamının sağlanacağı söyleyen Milletvekili Aday Adayı Ali Çankır, "Atanamayan öğretmenlerimiz, iş bulamayan gençlerimiz, zanaatçılarımız için geliyoruz. Hiç merak etmeyin, sizler için Ulusal Gençlik Stratejisi'ni hayata geçireceğiz. Cumhuriyetin 100'üncü yılında 100 bin öğretmen ataması gerçekleştireceğiz. Gençlerin istihdamına yönelik kısa eğitim programları, stajlar, sertifikalar, uzaktan eğitimler, dijital eğitim mecraları ve ücretsiz dijital geliştirme atölyeleri gibi programlar geliştirecek; istihdamı arttırmak için sağlayacağımız hibe, vergi, prim, kredi, diğer finansman ve benzeri teşvikleri gençler lehine güçlendirerek ve farklılaştırarak genç istihdamını destekleyeceğiz. Eğitimde yer almayan gençler başta olmak üzere yeni bir kariyer alanına yönelmek veya becerilerini geliştirmek isteyen gençleri eğitecek ve eğitim sonunda iş yönlendirmesi yaparak 'Garantili Yetenek Programları' başlatacağız. Genç işsizliği ve eksik istihdam sorununu çözmek için yeni imkanlar oluşturacak, teknoloji geçmişi olmayan işsiz gençleri girişimciliğe, yazılım sektörüne, müşteri tecrübesi uzmanlığı gibi meslek gruplarına yönlendirecek, yeni iş modelleri geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"UZAKLAŞAN DEĞİL KUCAKLAŞAN BİR TÜRKİYE İÇİN GELİYORUZ"

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında gençlerin yalnızca istihdamı için değil sosyal hayatlarına yönelik de reformların gerçekleştirileceğini söyleyen Milletvekili Aday Adayı Ali Çankır, sözlerini şu ifadeler ile sonlandırdı;

"Gençlerimizin güzel günleri için geliyoruz. Geleneksel el sanatlarımızı öğrenmek isteyen gençlerimize imkan sağlayacak; gençlerin sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk ile faaliyet ve projelerini destekleyeceğiz. Gençlerin psiko-sosyal ihtiyaçlarını ücretsiz ve erişilebilir hizmetlerle destekleyecek, 7/24 çalışacak Genç Destek Hattı'nı oluşturacak, bu hizmeti çevrimiçi ve yüz yüze psiko-sosyal destekle güçlendireceğiz. Yurtdışına çıkışında harç uygulamasına son verecek, gençlere pasaportu ücretsiz verecek, başka ülkelerdeki gençler ile Türk gençlerini buluşturacak, uluslararası üne sahip sanatçı ve müzik grupları için konser ve festivalleri destekleyeceğiz. Hiç merak etmeyin, aydınlık yarınlarımıza çok az kaldı. Birbirini incitmeyen, farklı olanı olduğu gibi seven, sayan, uzaklaşan değil, kucaklaşan bir Türkiye için geliyoruz."