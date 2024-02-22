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CHP’nin Mudanya Belediye Başkan adayı Deniz Dalgıç, kapsamlı bir vizyonla Mudanya’yı hak ettiği yere taşıyacaklarının sözünü verdi.BURSA (İGFA) - CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Montania Hotel'de düzenlediği basın toplantısında hedef projelerini anlattı. Mudanya’yı hak ettiği yere ulaştırmak için hizmet etmeye hazır olduğunu söyleyen Dalgıç, Mudanya Mütarekesi ile Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip olan ilçe için projelerinin hazır olduğunu belirterek, heyecanla yaşama geçirmeyi beklediklerini söyledi.

Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı hayat koşullarının zorlaşması nedeniyle yerel yönetimlerin her zamankinden daha önemli hale geldiğine vurgu yapan Deniz Dalgıç, bu nedenle yerel yönetimlerin daha fazla inisiyatif alması gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Sorunları biliyoruz, çözümlerimiz var. Tüm paydaşlarımız ve en önemlisi Mudanyalı vatandaşlarımızın desteği ile bu sorunları çözeceğiz” dedi. Hiçbir beklentisi olmadan, Mudanya’ya hizmet ederek vefa borcunu ödemek üzere aday olduğunu dile getiren Dalgıç, belediye başkanlığı görevini bir meslek olarak görmediğini, ekip çalışmasıyla Mudanya’yı hak ettiği yere ulaştıracaklarını söyledi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’a da hizmetleri için teşekkür eden Dalgıç, sürecin bir hizmet yarışı olduğunu ifade ederek, "Geçmiş belediye başkanlarımızdan aldığımız emaneti geleceğe daha güzel taşımak için çalışacağız. Projelerimiz ve faaliyetlerimizle Mudanya’yı hak ettiği noktaya getireceğiz. Mudanya, Türkiye’nin ve dünyanın incisi olabilecek potansiyele sahip bir yer. Biz de bunun için çalışacağız” dedi.

Mudanya’yı tarım ve turizmle kalkındırmayı hedeflediklerini belirten Dalgıç, “Bugüne kadar çok fazla faydalanamasak da Mudanya 45 km sahil şeridine sahip, çok önemli bir sahil kentidir. Bunun yanında zeytin, incir gibi değerli tarım ürünlerimiz var. Mudanya’nın denizini, tarihini ve doğasını daha iyi kullanacak projeler geliştireceğiz. Ayrıca, marka tarım ürünlerimizi turizmle birleştirerek Mudanya’yı gastronomi turizminde önde gelen bir yer haline getirmek istiyoruz” dedi.

Mudanya Mütarekesi’nin de önemine vurgu yapan Deniz Dalgıç, “Mudanya Mütarekesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Misak-ı Milli sınırları içinde kabul edilip tanındığı belgedir. Cumhuriyetçi ve Atatürkçü bir aileden geliyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün yönlendirmesiyle kurulan Türk Eğitim Derneği’nin (TED) bir ferdiyim. Bu yüzden Mudanya ve Mudanya Mütarekesi bizim için bir çıkış noktasıdır. Buranın öneminin tüm öğrencilere anlatıp, bu ruhun tüm ülkeye yayılmasını, Türkiye’nin her yerinden akın akın Mütareke Evimizi görmeye gelmelerini sağlamamız lazım.” dedi.

Mudanya’nın orta ve orta yaş üzeri nüfus oranının yüzde 64 olduğuna dikkat çeken Dalgıç, kırsal bölgelerde de genç nüfusun her geçen gün azaldığına vurgu yaptı.

Hem kırsalda hem de merkezde ekonomiyi güçlendirecek projeler geliştirdiklerini anlatan Dalgıç, Mudanya’nın mevcut sorunlarını çözmek için projelerinin hazır olduğunu belirterek, kentin afet riski taşıyan yapı stokunu hızla dönüştürebilmek için en iyi yöntemleri kullanacaklarını, temizlik, ulaşım gibi altyapı sorunlarını çözeceklerini öne sürdü.

Mudanya’yı çocuklar, gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar için yaşanılabilir bir yer yapacaklarının da altını çizen Dalgıç, "Tarımda katma değeri yüksek üretimi artırarak yerli üreticiyi daha çok kazanır hale getireceğiz. Coğrafi ürünlerimizle sesimizi duyuracağız. Tarladan sofraya gelinceye dek doğru işleyen bir organizasyon kuracağız. Sahilleri düzenli hale getirip daha konforlu bir deniz turizmi sağlayarak Mudanya’yı Türkiye’nin gözde kenti haline getireceğiz. Sanayide, turizmde, ticaret ve hizmet alanında, doğru politikalar ile Mudanya’nın geleceğini tasarlayacağız. Esnafın gelirinin artmasını sağlayacak önemli projelerle kenti istikrarlı bir ekonomik yapıya kavuşturacağız. Sosyal kampanyalarla toplumun tüm kesimlerine erişecek sağlık, spor, eğitim, tesis, burs ve maddi destek gibi alanların kapılarını açacağız. Sağlık ve eğitim hizmetleriyle öncelikle imkanı olmayan ailelere destek sağlayacak, daha adil ve eşit fırsat alanlarını yaratacağız. Doğayı koruyacak ve turizmin gelişmesini sağlayacağız. Mudanya’yı, dünyanın en gözde sahil kentlerinin sosyokültürel ve sosyoekonomik seviyesine çıkartacağız. Sanat galerileri, müzayedeler, müzeler, festivaller, konferanslar ile Mudanya’yı kültür ve sanatın Bursa’daki merkezi haline getirecek, bu yöndeki yatırımları destekleyeceğiz. Yıllardır iyi, adil ve eşit eğitim için verdiğim mücadeleyi Mudanya’nın tamamına yayacağız. Her çocuğun iyi bir eğitim alması, yetişkinlerin istihdam için desteklenmesine fayda sağlayan eğitim modelleri kuracağız" diye konuştu.