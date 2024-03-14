CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, "Mudanya’ya sözümüz var" diyerek insan onuruna yaraşır, yaşanabilir ve güvenli bir Mudanya oluşturacaklarının sözünü verdi. Dalgıç, ilçeyi geleceğe taşıyacak projelerini 9 başlık altında duyurdu.BURSA (İGFA) - CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanya’yı geleceğe taşıyacak projelerini, “Dirençli ve Güvenli Mudanya”, “Sağlam Altyapı, Konforlu Ulaşım”, “Yeşil Belediyecilik”, “Üreticiye Tam Destek”, “Turizmle Kalkınma”, “Kültür ve Sanat Kenti”, “Sosyal Belediyecilik”, “Ortak Yaşam” ve “Öğrenen Belediyecilik” olmak üzere dokuz başlık altında duyurdu.

Deniz Dalgıç’ın Montania Hotel'deki proje tanıtım toplantısı CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Mudanya İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay ve ilçe halkının katılımıyla gerçekleştirildi.

“Mudanya Deniz’le kazanacak” sloganlarıyla kürsüye çıkan Deniz Dalgıç, ilçenin pek çok sorunu olduğuna dikkati çekerek, "Bu sorunları çözmek için siyasete girdim. Kısa sürede bunları çözeceğiz. Bir Mudanyalı olarak bana dokunuyor. Mudanya’yı değiştirmek, dönüştürmek, geleceği yeniden inşa etmek zorundayız. Sürekli gelişen, öğrenme odaklı bir belediye olacağız. Projelerimize yenilerini ekleyerek yola devam edeceğiz.” dedi. Mudanyalılara projelerini hızla yaşama geçirme sözü veren Dalgıç, “Tüm bunlar neticesinde sokaklarında gezilebilir, tarımsal ürünleri talep edilir, insan onuruna yaraşır, yaşanabilir, güvenli bir Mudanya oluşturacağız. Mazeret üretmeden, çözüm ve maharet üreteceğiz. Mudanyamız herkes için güvenli, herkes için rahat, herkes için huzurlu olacak. Bunun için çok ama çok çalışacağız. Söz veriyorum.” dedi.

AFETE KARŞI DİRENÇLİ MUDANYA

Öncelikle Mudanya’yı depreme ve her türlü afete karşı dayanıklı, dirençli ve güvenli hale getireceğini vurgulayan Deniz Dalgıç, ıslah ve dönüşüm çalışmalarını insana, doğaya, tarihe ve kültüre saygı çerçevesinde yürütüp, barış içinde çözeceklerini söyledi. Kimliği olan bir Mudanya imar edeceklerinin altını çizen Dalgıç, “Var olanı koruyacak, tahrip olanı ihya edecek, kaybolanı bulup ortaya çıkaracağız. Mudanya’nın kaynaklarını Mudanya’da yaşayan insanlarımızın kullanımına sunacağız, rant odaklarına alan açmayacağız. Tarihi yapıların kimliklerine uygun bir şekilde güçlendirilmesini sağlayacağız” dedi.

İçerisinde enerji, su, barınma gibi kritik ihtiyaçların hazır olduğu afet parkları oluşturacaklarını belirten Dalgıç, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve komşu belediyeler ile birlikte afet odaklı bölgesel planlamayı içeren işbirlikleri yapacaklarını, bütünleşik afet ve kriz değerlendirme analizleri ile eylem planları yürüteceklerini dile getirdi.

TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLECEK

Mevcut altyapı sorunlarının çözümünde ya da yeni altyapı inşasında geçici çözümlerden uzak duracaklarını vurgulayan Deniz Dalgıç, uzun vadeli planlar yaparak, sorunları kalıcı biçimde çözeceklerini söyledi.

Dalgıç, Mudanya’nın en önemli sorunlarından olan trafik konusundaki çözümleri ile ilgili, “Altıntaş’ı Ayazma ile bağlayacak Çevre Bağlantı Yolu yapacağız. Kent merkezine otomobil girişini azaltmak için projeler geliştireceğiz. Yeni otopark alanları açacağız. Toplu ulaşımı düzenleyeceğiz. Burada meslek odaları ile birlikte katılımcı bir süreç izleyeceğiz. Yaya ve Bisiklet Ulaşım Planını bir an önce hayata geçireceğiz. Bisikletin ulaşım aracı olması için altyapı ve bisiklet yolu ağını oluşturacağız. Bisiklet park alanları oluşturacağız" sözlerinin altını çizdi.

Mudanya İklim Değişikliği Planı’nı hayata geçireceklerini duyuran Dalgıç, yapay resif oluşturarak hem trolcülüğün önüne geçeceklerini hem de deniz dibi canlılığını artıracaklarını kaydetti. İlçede karbon salınımını azaltacak önlemler de alacaklarını kaydeden Dalgıç, gürültü ve görüntü kirliliğinin önüne geçerek, kentimizi sakin ve huzurlu hale getireceklerini belirtti.

Bu arada ilçede zeytin, incir ve üzüm gibi önemli tarım ürünleri olduğuna vurgu yapan Dalgıç, tarımı çok önemsediklerini belirterek, üreticiye tam destek sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini kaydetti. Köylerin tarımsal niteliklerini geliştirmek adına Tarımsal Kalkınma Konseyi kuracaklarını belirten Dalgıç, "Çevre dostu, kırsal ve eko-turizm uygulamalarını destekleyeceğiz. Pazarlarda yerli üreticiye öncelik ve avantaj sağlayacağız. Ayrıca üretici ve tüketicileri doğrudan buluşturacak kısa tedarik zincirlerini fiziki ve dijital mecralarda da oluşturacağız. Mudanya'da bir Tarım Meslek Lisesi açılması için de girişimlerde bulunacağız" diye konuştu.

Turizm konusunu da tüm paydaşları içine alan bir Turizm Platformu oluşturacaklarını ifade eden Deniz Dalgıç, Mudanya Tanıtım Ajansı’nı kurarak kentin dünya çapında tanıtımının yapılmasını sağlayacaklarını belirterek turizme yönelik hedef projeleriyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Mütareke Meydanı’nı açıkhava müzesine dönüştürerek, Cumhuriyet tarihimizde önemli bir yeri olan bu bölgenin önemini Türkiye’nin dört bir yanına anlatacağız. Mudanya’nın her köşesinde tarihi ve turistik hazineleri açığa çıkaracak, turizmi teşvik edecek, turizm gelirlerimizi artıracağız. Var olan tarihi eserleri koruyacak, tahrip olanları ihya edecek, kaybolanları bulup turizme kazandıracağız. Gastronomi turizmiyle Mudanya’nın eşsiz lezzetlerinin yerli üretici için yüksek kazanç getirmesini sağlayacağız. Mudanya için gastronomi rotaları oluşturacağız. Tarih, kültür, sanat, mimarlık ve inanç turizmine yönelik turistlik rotalar oluşturup, Mudanya’nın zengin tarihi ve kültürüne yönelik geziler gerçekleştireceğiz. Mudanya’nın değerlerini ortaya çıkaran müzeler kuracağız. Mudanya’da bir mübadele müzesi yok. Bunu derhal açacağız. Afet riski nedeniyle boşalttığımız alanlara sanat atölyeleri açacağız.”

Kentin hafıza mekanı niteliğinde olacak kent müzesi kuracaklarını dile getiren Dalgıç, kültür merkezinin yanı sıra şehrin sokak, park ve meydanlarında Mudanyalıları ücretsiz etkinliklerle buluşturacaklarını ifade etti. Zengin mutfak kültürümüzün envanterinin çıkartılması adına Gastronomi Merkezi kuracaklarını da vurgulayan Dalgıç, Kent Konseyi’ni etkin hale getirecek halkın yönetime katılımını sağlayacaklarını ve ortak aklı hakim kılarak, kenti birlikte yönetme sözü verdi.

Sportif çalışmalarla da Mudanya'ya ağırlık vereceklerini kaydeden Deniz Dalgıç, spor altyapısının geliştirilmesi için gerekli olanakları sağlayacaklarını ifade ederek, basketbol sahaları ve halı sahalar açacaklarını, Mudanya Kadın Voleybol takımı kuracaklarını da belirtti.

BOZBEY: BİLGİ VE BİRİKİMİMİZ VAR

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ise Mudanya adayı Deniz Dalgıç’ın projelerini överek, göreve geldiklerinde hayata geçireceğimiz projelerle ilçedeki ulaşım sorununu ortadan kaldıracaklarını belirtti. "Geçit’ten binip, kent merkezine ulaşabileceğiniz metrobüs hattını kuracağız" diyen Bozbey, "Güzelyalı ve Burgaz arasında tramvay hattı kuracağız. Ayrıca Körfez ulaşım hattını da hayata geçirerek Mudanya’da deniz ulaşımını canlandıracağız” dedi. Mudanya’nın imar ve afet riskli yapılar sorununu Bursa Büyükşehir Belediyesi ile bütüncül bir plan ile ele alarak çözeceklerini belirten Bozbey, “Hizmetlerimizle Mudanyalıları gülümsetmeyi hedefliyoruz. Bunu yapacak bilgi ve birikimimiz var” diye konuştu.