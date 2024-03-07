CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Mudanyalı kadınlara özel bir programla kutlayacak.BURSA (İGFA) - CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlamak için Mudanyalı kadınlarla bir araya gelerek, emeklerini ve katkılarını takdir edecek ve daha adil bir toplum için birlikte mücadele edeceklerini vurgulayacak.

Deniz Dalgıç'ın programı, 8 Mart Cuma günü sabah 07:30'da Yazaki Wiring Technologies Mudanya fabrikasında başlayacak. Dalgıç, kadın işçilerle bir araya gelerek çalışma koşullarını ve taleplerini dinleyecek.

Ardından saat 09:00'da Mudanya Kent Konseyi Trekking Grubu ile doğa yürüyüşüne katılacak olan Dalgıç, günün ilerleyen saatlerinde Çepni, Akköy ve İpekyayla mahallelerini ziyaret edecek ve buradaki üretici kadınların üretim süreçlerini ve karşılaştıkları sorunları yakından inceleyecek.

Yoğun programın ardından saat 16:30'da Mudanya Huzur Evi'ni ziyaret edecek olan Dalgıç, saat 18:00'de ise Mudanya Kadınlar Kooperatifi ile bir araya gelecek.

Deniz Dalgıç, 8 Mart Cuma günü programını saat 21:00'de Yörükali ve 22:00'de Işıklı mahalleleri ziyaretiyle sürdürecek.

CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Bir kentin kadınları ekonomide ve sosyal hayatta yer almazsa orası güzelleşemez, zenginleşemez. Kadınlarımızın her alanda daha fazla güçlenmesi ve hak ettiği yere gelmesi ve Mudanyamıza her yönüyle kadınların elinin değmesi için mücadeleye devam edeceğiz” dedi.