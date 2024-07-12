CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın esnaf ve sanatkarı sıkıntıya uğrattığını belirtti.ANKARA (İGFA) - CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında TÜİK tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları ile elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artışı eleştirdi.

İşçi ve memur emeklilerinin gözünün TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamlarında olduğunu belirten Dinçer, açıklanan rakamların beklentilerin altında olduğunu, 4 milyon emeklinin zam alamayacağını söyledi.

Milletvekili Dinçer, enflasyon rakamlarını düşük göstermek için elektrik ve akaryakıt zamlarının temmuz ayına bırakıldığını öne sürerek, "Türkiye'de 2,5 milyonun üzerinde esnaf sanatkar var. 1 milyonun üzerinde de orta ve büyük ölçekli işletmelerimiz mevcut. Bu insanlarımızın büyük bir bölümü maalesef elektrik kullanıyor. Elektrik ana maliyet kalemlerinden en önemlisi. Elektriğe yüzde 38'lik zam yapılması özellikle yaz aylarında sıcaklığın da artmasıyla beraber maalesef esnaf ve zanaatkarı büyük sıkıntıya uğrattı. Sanayide çalışan esnaf üretim yapamayacak duruma geldi. Ülkemizde imalat sektöründe çalışan bütün işletmeler akaryakıt kullanıyor. Akaryakıta ve elektriğe zam yaptıkça ortalık ucuzlayacak zannediliyor. Yapılan her zam fiyat artışı olarak yansıtılmakta. Aynı zamanda enflasyonu körükleyen gider kalemlerinin de başında geliyor. Bu kadar büyük bir zammı halk hak etmiyor. Akaryakıt zamlarında mutlaka bir düzenleme gerekiyor. Özellikle üretim yapan sanatkarlar, ticaret yapan ulaşım sektöründeki araçlardan ve üretim yapan çiftçilerin kullandıkları akaryakıttan ÖTV'nin kaldırılması gerekiyor." diye konuştu.