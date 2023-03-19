CHP Kocaeli Milletvekili Aday Adayı Avukat Arzu Türkkal Enç seçim çalışmalarına doğup büyüdüğü Tahtalı köyünden başladı.KOCAELİ (İGFA)- CHP Kocaeli Milletvekili aday adayı Avukat Arzu Türkkal Enç genel merkeze adaylık başvurusunu yaptıktan sonra doğup büyüdüğü Tahtalı köyüne gitti.

Tahtalı Mahallesi’ne bağlı Sofular köyünde büyükleri ile bir araya gelen Enç’i mahalle muhtarı Erkan Tokuç karşıladı.

Köy kahvesinde kısa bir konuşma yapan Tokuç, “Manavların artık Kocaeli’de bir temsiliyeti olması gerekiyor. Bizim doğup büyüdüğümüz yer burası. Temsil etmesi gereken kişiler de bizler olmalıyız" derken, Avukat Arzu Türkkal Enç, "Ömer Türkçakal’ın izinde köyüne, yerlisine, milletine sahip çıkan bir milletvekili olabilmek için yola çıktım” dedi.

Manavların maalesef temsil noktalarında gerekli önemi görmediğini öne süren Enç, "Yönlendirici, yol gösterici olamıyoruz. Biz artık şarkı dinlemekten sıkıldık, şarkı söylemek istiyoruz. Söz artık biraz da halkın efendisine, köylü milletine geçsin istiyoruz. Ben köyümde büyüdüm ve köyümün sorunlarını biliyorum. Eskiden hayvancılık yapıyor birbirimize yetiyorduk. Tarla ekiyor birbirimize yetiyorduk. Şimdi ne hayvanımıza yem, ne tarlamıza tohum alamıyoruz. Alsak bile ürettiklerimizi satamıyoruz. Ben bugün buraya siyaset yapmaya gelmedim. Bu konulara girmeyeceğim. Bugün sizlerin arasındayım, sizlere adaylığım konusunda bilgi veriyorum. Büyüklerimin hayır duasını, dostlarımın, arkadaşlarımın, küçüklerimin desteğini istiyorum. Hepinize söz veriyorum, listeler açıklandığında da, seçilip milletvekili olduğumda da ilk adresim yine köyüm olacak. Bütün çalışmalarıma yine köyümden başlayacağım. Buraya kadar geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin, sağ olun, var olun.” diye konuştu.