CHP Edirne eski Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Taptık köyünde çiftçilerle buluştu. Çiftçiler, yüzde 40'lık gübre zammına tepki gösterip ödenmeyen buğday primleri nedeniyle mağdur olduklarını belirtirken, CHP'li Gaytancıoğlu, gıda enflasyonunun düşmeyeceğini iddia etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Önceki dönem CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Havsa’nın Taptık köyünü ziyaret ederek çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Çiftçiler, yüksek tarımsal girdi fiyat artışları nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

Çiftçiler, geçen ay 13 bin TL olan bir ton üre gübrenin, şimdi 19 bin 800 TL’ye yükseldiğini ve bu durumun tarımsal üretimi zorlaştırdığını belirtti.

CHP'li Gaytancıoğlu, 8 ay geçmesine rağmen kg başına 1 lira 75 kuruş olan destek priminin ödenmediğini belirterek, tarımsal girdilere yapılan yüksek zamların gıda enflasyonunu kalıcı hale getirdiğini kaydetti.

“Çiftçinin desteklenmediği bir ortamda, tarımsal üretim sürdürülebilir olamaz" diyen Gaytancıoğlu, "Gıda fiyatlarını düşürmenin yolu çiftçiye destek vermekten geçiyor. Tarım maliyetlerine bu denli yüksek artış gelirse, gıda enflasyonu asla düşmez" diye konuştu.

Çiftçiler, artan üretim maliyetleri nedeniyle gelecek sezon ekim yapmanın daha da zorlaştığını vurguladı.