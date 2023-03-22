CHP’nin genç kadın milletvekili aday adayı Fulya Alçay, bünyesinde 70’e yakın kadın derneğini barındıran İzmir Kadın Kuruluşları Birliği’nin (İKKB)düzenlediği bir dizi etkinlikte kadınlarla buluştu.İZMİR (İGFA) - Bir süredir deprem bölgesinde çalışmalarda bulunan CHP'li Fulya Alçay, İzmir’e döner dönmez ilçe örgütleri, belediye başkanları ve ilindeki depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Alçay, seçim çalışmalarını,“Kadın erkek elele verelim, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayalım”şiarıyla kadın derneklerinin düzenlediği etkinliklere katılım sağlayarak sürdürdü.

Alçay, yaptığı konuşmalarda, partisinin kadın politikaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İktidarın kadına bakış açısının kadın–erkek eşitsizliğini derinleştirdiğini kaydeden Alçay, her geçen gün kadının sosyal ve iş yaşamında, siyasette Cumhuriyet dönemi kazanımlarında büyük kayıplar yaşandığını kaydetti.

“Kadını aşağılayan, ikinci sınıf gören, “Kızını dövmeyen dizini döver”, “Kıza bırakırsan ya davulcuya, ya zurnacıya gider”, “kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etme” gibi düşünce altyapısına sahip bir siyasal iktidardan kadın-erkek eşitliğini sağlamasını bekleyemezsiniz" diyen Alçay, "Toplumları geliştirmek ve özgürleştirmek istiyorsak, öncelikle insan hakları ve demokrasi temelinde kadın–erkek eşitliğini sağlamalıyız. Çağdaş yarınlara kadın-erkek elele vererek, ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin uygulayacağı eşitlikçi politikalarla ulaşabiliriz" dedi.

İŞE ALIMLARDA CİNSİYETÇİ SORULARI KALDIRACAĞIZ

Alçay, iktidarlarında Valilik, Kaymakamlık ve Belediyeler nezdinde “Kadın Hukuk Danışma Birimleri” kurulması ve ilgili kurumlarla işbirliği için gerekli mekanizmaların oluşturulmasını sağlayacaklarını ifade ederek, "Sokak aydınlatması, ulaşım mesafesi, sabit ve hareketli kameraların artırılması ve benzeri uygulamalarla kentlerimizi, özellikle kadınların ve çocukların güvenle yaşayacağı hale getireceğiz. İşe alımlarda cinsiyetçi soruları kaldıracağız. Çalışma hayatında kadınların karşılaştıkları mobbing uygulamalarıyla etkili biçimde mücadele edecek, kadını koruyacağız. Kadınların çalışma şartları ücret, izin, tazminat ve iş güvenliği gibi konularda güvende olmalarını sağlayacağız. Kırsal kesimde yaşayan kadının üretimini teşvik edeceğiz" diye konuştu.