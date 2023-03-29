CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, soğan üretiminin, uygulanan yanlış politikalar nedeniyle sıkıntılı bir sürece girdiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - CHP’li Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünkü soğan fiyatlarının, AK Parti iktidarlarının tarım politikalarının somut göstergesi olduğunu dile getirdi.

Patates, soğan, bakliyat gibi ürünlerin toplumun geniş kesimleri tarafından tüketildiğini belirten Gürer, "Soğan üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alan Türkiye, uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle sıkıntılı bir sürece girdi." dedi.

Marketten kilosunu 23 liraya aldığını söylediği soğanları gösteren Gürer, bu fiyatın çiftçiye de bir faydasının olmadığını ifade etti.

Gürer, "Burada yaşanan sorun, soğan ile ilgili zincir halkasının kopmasından kaynaklanıyor. Plansızlık ve öngörüsüzlük var. Eğer hava müsait olursa erkenci soğanın sökümü gerçekleşecek ama o da piyasaya düşük fiyatla girmeyecek. Bayrama kadar bu fiyat devam edecek gibi görülüyor. Üretim bir yıl fazla, bir yıl az oluyor. Planlama yapılmalı. Ancak bugüne kadar bu yönde düzenleme olmadı" değerlendirmesinde bulundu.