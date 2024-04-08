CHP Altınordu İlçe Başkanı Bulut Gürsoy, Türkiye’de gerçek anlamda bir bayram yaşanması için, büyük bir değişime ihtiyaç olduğunu, halkın da tercihini değişimden yana kullandığını vurguladı.İZMİR (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Altınordu İlçe Başkanı Bulut Gürsoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Türkiye’de yaşanan ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle vatandaşın uzun zamandır bayramları bayram tadında yaşayamadığını anımsatan Başkan Gürsoy, “Vatandaşımız yokluk ve yoksunlukla mücadele etmekten yoruldu. Türkiye’de gerçek anlamda bir bayram yaşanması için, büyük bir değişime ihtiyaç vardı. Halkımız da tercihini değişimden yana kullandı. Halkçı sosyal belediyecilik ile yoksul vatandaşımızın derdine derman, sofrasına aş olacağız. Şimdi umutları birlikte çoğaltacağız. Bayramları bayram tadında yaşamak için mücadelemiz sürecek. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, gönüllerince bir bayram yaşamalarını temenni ediyorum” dedi.