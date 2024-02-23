Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, yaklaşan yerel seçimler öncesinde basın mensuplarına değerlendirmede bulundu. Isparta'da devrim niteliğinde projelere imza atacaklarını belirten Milletvekili Halıcı:" Isparta Belediye Başkan Adayımız Atakan Yazgan ile birlikte çok çalışacak, 31 Mart günü sandıktan zaferle ayrılacağız" dedi.ANKARA (İGFA) - Özverili çalışmalarıyla Ispartalı hemşehrilerinin takdirini toplayan Vekil Halıcı, yerel seçimler öncesinde değerlendirmede bulundu. Isparta'nın kronikleşmiş birçok sorunu olduğunu ifade eden Halıcı, Başkan Adayı Yazgan ile birlikte tüm sorunlara çare olacağını ifade ederek şunları söyledi: "Genel seçimler kadar yerel seçimlerde çok önemlidir. Çünkü yerel seçim Türkiye'nin makus kaderini yenmesi için büyük bir fırsattır. Halkımız bu fırsatı çok iyi değerlendirmelidir. Bizler de halkımızın bizlere olan güvenini asla boşa çıkartmıyoruz. Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin hem mecliste, hem sahada çalışıyoruz. Belediye başkan adayımız ve il ve ilçe örgütlerimizle birlikte kurum ve kuruluş ziyaretlerinin yanı sıra ülkemizin bel kemiği olan esnaf ve hane ziyaretleri de yapıyoruz. Nerede bir sorun varsa plan ve projelerimizi ona göre istişare halinde düzenliyoruz. Isparta'yı çok iyi biliyoruz. Isparta'nın bütün sokaklarını, bütün mahallelerini, halkımızın bütün isteklerini çok iyi biliyoruz. Bizlerin doğduğumuz, doyduğumuz yer olan Ispartamıza vefa borcumuz var. Bu borcu halka hizmet, Isparta'ya hizmet etmek için ödemek istiyoruz. Bizlere güvenen halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Başkan adayımız Yazgan ile birlikte çok çalışacağımızdan ve 31 Mart günü sandıktan zaferle ayrılacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.