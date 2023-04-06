Seçim yarışı hızlanırken CHP Bursa İl Başkanlığı büyük kadın buluşmasına ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan ve CHP İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, il ve ilçe kadın kolları yöneticileri ile bir araya gelirken, adeta izdihamın yaşandığı salonda 21 kadın milletvekili aday adayı ile bir bölümü partiye yeni katılan çok sayıda kadın partili de hazır bulundu.

CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, CHP'nin bu seçimi kadınların katkısıyla kazanacağına işaret ederek, "Seçimi kazanacağımıza olan inancım tam. Çünkü böyle bir orduyu hiçbir güç yıkamaz. En çok ekonomik krizden ve ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı atmosferden etkilenen kesim kadınlarımız. Dolayısıyla da en çok övgüyü ve en çok başarıyı hak eden sizlersiniz" diye konuştu.

Özellikle kadınların siyaset yapmasının çok zor olduğuna dikkati çeken Özkan, "Biz elimizden gelen desteği verme sözünü şimdiden başkanımızın huzurunda tüm kademe yöneticisi arkadaşlara veriyoruz. Sizlerle birlikte güzel günler göreceğiz. Bahar bu sefer erken gelecek" dedi.

Partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Okumuş, tüm kadınlara ‘bize katılın’ çağrısında bulundu.

Açıklamasında, "Birleşerek, bütünleşerek, ötekileştirmeden, parçalanmadan yol almaya, baharı taçlandırmaya var mıyız?" diye soran Okumuş, "Hep bizleri bölmek isteyenlere karşı durmaya var mıyız? Birlikte tek ses olmaya, var gücümüzle bizlerle beraber olmaya var mıyız Buradan herkese çağrı yapıyoruz, bize katılın. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak ilçe ilçe mahalle mahalle seçim çalışması yürütmeye var mısınız?" sorularıyla salondakilerden söz aldı.