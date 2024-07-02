CHP Payas İlçe Başkanı Erdinç Keskin, önemli bir sorun haline gelen yabancılar sorununun şiddetle çözülemeyeceğine vurgu yaparak, vatandaşları provokasyonlara karşı uyardıHATAY (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Payas İlçe Başkanı Erdinç Keskin, Kayseri’de başlayan Suriye'de Türk bayrağına ve Türkiye'den giden TIR'lara yapılan saldırı sonrası Hatay'da da devam eden eylemler sonrası sağduyu çağrısı yaptı.

Türkiye’ye ve Türk bayrağına yönelik saldırıların asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Başkan Keskin, vatandaşları provokasyonlara karşı uyardı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin mülteci sorununun çözümü için gösterdiği çabayı anımsatan Başkan Keskin, “Ülkemiz için önemli bir sorun haline gelen yabancılar sorunu şiddetle çözülemez. Tüm vatandaşlarımızı sağduyulu davranmaya davet ediyoruz" dedi.

Başkan Keskin, sınırda saldırıya uğrayan Türk vatandaşlarına da geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: igf