Cumhuriyet Halk Partisi Payas İlçe Başkanı Erdinç Keskin, Hatay’da bir doğa olayının daha felakete dönüştüğüne işaret ederek, “Bir yılı aşkın süredir konut sorunu çözülmediği için konteynırlar bu kez de sel sularının altında kaldı. Hatay yine sahipsiz kaldı” dedi.HATAY (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Payas İlçe Başkanı Erdinç Keskin, selden etkilenen Hataylılara “geçmiş olsun” dedi. Hatay’da depremin yaralarının hala sarılmadığını ifade eden Başkan Keskin, şunları söyledi: “Alınmayan önlemler nedeniyle Hatay’da bir doğa olayı daha felakete dönüştü. Çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Konteynır kentleri su bastı. Depremin acısını yaşayan vatandaşımızın başta barınma sorunu olmak üzere depremin yarattığı sorunları hala çözülemedi. İnsanca yaşamak, sağlıklı evlerde yaşamak, temiz su, temiz hava Hataylı vatandaşlarımızın hakkı. Ancak Hatay yine sahipsiz kaldı. Bir kent kaderine terk edildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Bir kez daha dayanışmayı büyüterek vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”