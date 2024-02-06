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CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde deprem felaketinde yaşamını yitirenleri andı. Köybaşı, “Deprem bölgelerindeki bütün önemli ve büyük yapılar ve tesislerin depreme dayanıklılığı test edilmeli ve gereken güçlendirmeler yeni bir depremi beklemeden yapılmaya başlanmalıdır” dedi.BALIKESİR (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 53 bin 537 yurttaşın yaşamını yitirmesine, 107 bin 213 kişinin de yaralanmasına neden olan 6 Şubat depremlerinin birinci yılında anma mesajı yayınladı.

Aynı acıların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Köybaşı, şunları dile getirdi: “Deprem bölgelerindeki bütün önemli ve büyük yapılar ve tesislerin depreme dayanıklılığı test edilmeli ve gereken güçlendirmeler yeni bir depremi beklemeden yapılmaya başlanmalıdır. Hastaneler, üniversiteler, liseler, temel eğitim okulları, spor tesisleri, kültür ve eğlence merkezleri, iş ve alışveriş merkezleri, kamu yapıları, sanayi tesisleri, rafineriler, enerji santralleri, barajlar, önemli altyapı tesisleri gibi bütün yapı ve tesisler uzun dönemli bir seferberlik anlayışıyla incelemeye alınmalı ve güçlendirilmelidir.

Ne yazık ki iktidar sadece vaadler ile günü geçiştiriyor, deprem bölgesinde hala çadırda konteynerde yaşamaya çalışan yurttaşlarımızın dertlerine derman olunamadığını görüyoruz. Ülkemizin gerçeği olan depreme karşı 23 yıldır birşey yapmayanlar yerel seçimlerde dirençli kentlerden bahsediyor, aklımızla alay ediyorlar. Deprem bölgesi için toplanan yardımlar ile devletin deprem için topladığı ilave vergilerin maalesef deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza harcanmadığını görüyoruz. Depremin yıl dönümünde mesaj yayınlamak iktidarın sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor.

Biliyoruz ki deprem değil bina öldürür, iktidar olanların sorumluluklarının bilincine varıp planlı ve hızlı şekilde dirençli kentler oluşturmak üzere kentsel dönüşümü sağlamak için ülke kaynaklarını seferber etmelidir.

Büyük acıların yaşandığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde yıkılan binalar ile birlikte umutları yerle bir olan yurttaşlarımızın acısını paylaşıyor, yaşamını yitiren yurttaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyorum.”