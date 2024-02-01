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CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk'ün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından cevaplandırılması talebiyle Çataltepe Sanayi Sitesi hakkında soru önergesi verdi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın yıllardır tamamlanmayan Kestel Çataltepe Sanayi Sitesi’nin geleceğini ve mağdurların sorunları Bursa Milletvekili Hasan Öztürk tarafından verile soru önergesiyle Meclis’e taşındı. Ancak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen cevaplarda ne sorunların çözümüne ne de yaşanan mağduriyetin giderilmesine ilişkin herhangi bir ayrıntı yer almadı.

Bursa’da 2008 yılında BESOB (Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği) tarafından başlatılan Çataltepe Esnaf Sanayi Sitesi projesi 16 yıldır tamamlanamadı. Projede 3 bin esnaf mağdur olurken, kamulaştırılan arazinin bugünkü değeri yaklaşık 55 milyar liraya ulaştı.

Konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından cevaplandırılması talebiyle Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Hasan Öztürk verdiği soru önergesiyle Meclis’e taşıdı.

"BAKANLIK SORULARI OKUMADAN CEVAP VERDİ"

Öztürk’ün 20 Ekim 2023 tarihinde verdiği soru önergesine Bakanlık 3 ay sonra cevap verdi. Sorunların çözümüne ilişkin net bir yanıt vermeyen Bakanlık, Çataltepe mağdurlarını adeta oyalarcasına bir cevapla dönüş yaptı.

Bakanlığın cevabına ilişkin Hasan Öztürk, “Bursa Kestel Çataltepe Esnaf Sanayi Sitesi ile ilgili mağdur edilen ve sistem dışında bırakılan 3 bin esnafımızla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza 5 soru sorduk, ancak bu 5 soruyu hiç okumadan sadece klasik, süreci anlatan bir cevapla karşılaştık. Cevaplandıran bakanlık veya bakanlığın ilgili daire başkanlığı danışmanları soruları okumadan bir metin göndermişler.” diyerek bakanlığın gönderdiği cevaba tepki gösterdi.

“BURSA TEKSTİLCİSİ, DOKUMACISI MAĞDUR EDİLİYOR”

Ortada önemli bir mağduriyet olduğunu, tekstil ve dokuma şehri Bursa’da tekstil ve dokumacı esnafının ciddi sıkıntı altında olduğunu belirten Öztürk,“Burada da mağdur edilen gerçekten çok önemli sayıda dokumacımız var. Dolayısıyla onların haklı mücadeleleri için dayanışmamız devam edecek. Bakanlıktan istediğimiz soruları dikkatlice okumaları ve cevaplandırmalarıdır.Biz Çataltepe Mağdurları Derneği adına bir kez daha sorularımızı ileteceğiz. Aynı soruları bu kez dikkatlice okuyarak cevaplandırsınlar, çünkü biz cevap alana kadar kendilerine bu soruları ileteceğiz.” dedi.

ÇATALTEPE’DE NE OLMUŞTU?

Bursa Kestel’de 2008 yılında BESOB (Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği) tarafından başlatılan projede 3 milyon metrekarelik alan üzerinde 62 milyon TL’lik kamulaştırma bedeliyle, 3 bin esnafı kapsayan proje 129 milyon liraya ihale edildi ve 1. etapta 125 işyeri yapıldı.

Müteahhitin iflası sonrasında 2018 yılında TOKİ’nin yönlendirmesiyle kurucu ortaklarının BESOB olduğu 7 kişi bir araya gelerek 7 bin TL sermayeli BESKOOP adı verilen kooperatif kuruldu. 3 milyon metrekarelik sanayi arazisi Mart 2019’da, BESOB hak sahibi olan 3 bin kişinin haberi olmadan, bedelsiz şekilde BESKOOP’a devredildi. Kooperatifin 444 üyesi bulunurken, 3 bin esnaf içinden sadece 163’ü ilk hak sahibi bulunuyor. Kooperatifin çoğu şehir dışından hatta ülke dışından olan 281 kişiye usulsüz devir işlemleriyle, rant amaçlı pazarlıklar yaptığı tespit edildi.