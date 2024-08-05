CHP Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, ayçiçeği hasadının başlamasına sayılı günler kala üreticilerin yaşadığı sorunları gündeme getirdi. Ün, "Ayçiçeği tarlalarında kuraklıktan dolayı adeta yangın var" diyeek hükümete seslendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ayçiçeği üreticileri, son yıllarda kuraklık, çayır tırtılı ve ithalat baskısı gibi sorunlarla boğuşuyor.

CHP Edirne Milletvekili ve aynı zamanda Ziraat Mühendisi Ediz Ün, son 5 yıl ortalamasına göre Türkiye’de 2,3 milyon ton ayçiçeği üretildiğine dikkati çekerek, bu üretimin yüzde 12’sini gerçekleştiren Edirne’de kuraklık nedeniyle birçok üretici mağdur durumda olduğunu kaydetti.

"Bu sadece Edirne’yi değil, Trakya, Adana ve Konya gibi üretimin yoğun olduğu bölgeleri de etkiliyor" diyen Ün, "Bu yıl beklenen 2 milyon 390 bin ton rekolteyi bu olumsuz koşullar etkileyecek. Ancak AK Parti hükümeti ve bakanlarından bu konuda hiçbir ses çıkmıyor. İşlerine gelince ;"Yeter ki sen üret Türkiye diyorlar ama destek gerektiğinde ortadan kayboluyorlar" diye konuştu.

Her yıl ayçiçeği ve türevlerine 2 milyar doların üzerinde para ödendiğini belirten Ün, "Türkiye, 2021 yılında 1,9, 2022 yılında 2,4, 2023 yılında 2,1 ve bu yılın ilk altı ayında 992 milyon dolar ayçiçeği ithalatına para ödedi. AKP döneminde 50 milyon ton yağlı tohum ve 14 milyon ton küspe ithalatına toplamda 26 milyar dolar harcandı. Ayçiçeği ithalatında yüzde 95 oranında Rusya ve Ukrayna’ya bağımlıyız. Her yıl ürettiğimiz kadar ithal ediyoruz" diye konuştu.

Yüksek tüketici ve gıda enflasyonunun bedelinin üreticilere ödetildiğini ifade eden Ün, "Çay ile başlayan, buğday ve arpa ile devam eden ve en son açıklanan fındık fiyatları üreticiyi memnun etmedi. Ayçiçeği hasadının başlamasına sayılı günler kala hükümet, çiftçilere verilen tohum, mazot ve gübre desteklerini artırmalı. Fark primi desteği kilogram başına en az 5 lira olmalı. Kuraklıktan etkilenen tarlalarda ürün kaybı yaşayan çiftçilere ekstra destek sağlanmalı. AKP, ülkeyi ithalat cennetine çevirdi, bugün 2 milyon ton ayçiçeği ithal

ediyorsak yarın bu 3 milyon tona çıkar. Zor günlerinde çiftçimizin yanında olmayacaksanız ne zaman olacaksınız?" dedi.