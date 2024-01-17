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CHP Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Nurten Yontar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarına yapılan yüzde 5'lik zammı ve 2024 yılını "Emekliler Yılı" olarak ilan etmesini eleştirdi. Yontar, zammın yetersiz olduğunu vurguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, dün Kabine toplantısı ardından emekli maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklamaya tepki göstererek, “Yapılan bu zam adeta emekliliğini hak etmiş insanlarımızla alay eder gibi olmuştur” dedi.

CHP'li Milletvekili Yontar, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların göz önünde bulundurulduğunda, yapılan zammın adeta en az 20 yıl bu devlete prim ödemiş, emekliliğini hak etmiş insanlarımızla alay eder gibi olduğunu belirterek, "Emeklilerimiz, AK Parti hükümeti döneminde yeterli desteği görmemiş ve ekonomik açıdan zorlu bir süreçten geçmiştir” dedi.

Emekli maaşlarının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini belirten Yontar, “10 sene önce asgari ücretin üstünde olan emekli maaşları, şimdi asgari ücretin çok altında. Emeklilerimizi bu duruma mahkûm etmek kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Nurten Yontar hükümetin dış yardımlarına ve diğer harcamalarına atıfta bulunarak, devletin her şeye para bulurken, emeklilerin hak ettiği refahı sağlamakta yetersiz kaldığını belirterek, bu durumun emeklilere ve emeklerine duyulan saygısızlık olduğunu kaydetti.

Yontar, emeklilere verilen zammın ve emekli maaşlarının, yaşanan yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldığını vurgulayarak, “2024 yılı emekliler yılı ilan edilmişken, emeklilerimizin gerçek anlamda refah içinde yaşayabilecekleri koşulların sağlanması gerekmektedir. Seyyanen en az 12 Bin Lira, enflasyon farkı ve refah payı gibi adımlar atılmalıydı” ifadelerini kullandı. Yontar, hükümetin emeklilere yönelik politikalarını eleştirerek, emeklilerin daha iyi koşullarda yaşaması için gereken adımların atılması çağrısında bulundu.