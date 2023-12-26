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CHP Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Nurten Yontar, Genel Başkan Özgür Özel’e Manisa'daki şehit cenazesinde yapılan provokasyon girişimini şiddetle kınadı. Yontar, bu olayın şehidimizin ailesine ve anısına yapılan büyük bir saygısızlık olduğunu vurguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, partisinin Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik provokasyon girişimini kınadı.

Milletvekili Yontar, “Ülkemizin yaşadığı bu acı günlerde, şehit haberleriyle sarsılırken, siyasi çıkarları için çatışma gündemi yaratmaya çalışanların davranışları kabul edilemez. Bu, şehitlerimizin anısına ve ailelerine yapılan büyük bir saygısızlıktır” dedi.

Genel Başkan Özgür Özel’in Manisa’daki şehit cenazesinde yaşadığı zorlukları da eleştiren Yontar, “Genel Başkanımız Özgür Özel’e yapılan bu provokatif eylemler, sadece kendisine değil, şehidimizin ailesine ve tüm milletimize yönelik bir saygısızlıktır. Bu tür davranışlar, siyasi emeller için bir şehit cenazesini kullanmaya çalışanların utanç verici yüzünü göstermektedir. Şehidimizin ailesinin, ‘Herkes misafirimizdir, başımızın tacıdır’ diyerek gösterdiği asil duruş, tüm topluma örnek olmalıdır. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, şehitlerimizin anısına ve ailelerine her zaman en büyük saygıyı göstermekteyiz” diye konuştu.

Yontar açıklamasında, mevcut iktidarın terörle mücadele konusundaki başarısızlıklarını da eleştirerek, politikalarını da sorguladı.