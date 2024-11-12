CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yeni asgari ücretin 30 bin lira olmasını talep ederek, "Yoksa mücadeleye, itiraza devam edeceğiz." mesajını yineledi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, asgari ücret konusuna ayrı parantez açtı.

"İğneden ipliğe zamlar fazlasıyla yansıyacak" diyen Özel, "Ekonomi yönetiminin kendine rasyonel, vatandaşa irrasyonel davranışlar sergilemeye devam ettiğini" savunarak, ücret ve maaşların yavaşça eridiğini ve adeta tükendiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel, konuşmasında şunları kaydetti:

"Yeni yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 44. Yani devlet, 'Ben alacağım vergilere ocak ayında yüzde 44 zam yapacağım' diyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, vatandaşın en çok kullandığı, en mütevazi araç için 5 bin 850 lirayken; 1 Ocak'ta 8 bin bin 425 lira olacak. Özel İletişim Vergisi, 179 lirayken, 258 lira olacak. 12 telefon faturamıza bölünerek her ay bizden tahsil edilecek. B sınıfı ehliyet harcı, 3 bin 900'den 5 bin 700'e, pasaport harcı 7 bin 800 liradan 11 bin 300 liraya yükselecek. Yolcunun yurt dışından getirdiği tek telefona kayıt için 1 Ocak'tan itibaren 45 bin lira alacaklar. Yurt dışına çıkış harcı bugün 500 lira, 720 lira yapacaklar. Gelir vergisi beyannamesi için Damga Vergisi 467 liraymış, 672 lira olacak. Köprüler, otoyollar, tüneller en az yüzde 44 zamlanacak. İğneden ipliğe zamlar fazlasıyla yansıyacak."

Bu arada Türkiye'nin dört bir yanında ve TBMM'de, emeklinin, asgari ücretlinin, öğrencinin, çiftçinin, memurun ve mağdurun bütçe hakkını savunduklarını anımsatan Özel, "1 Ocak gününe kadar CHP, hem komisyonda hem Genel Kurulda hem de bu hafta sonundan başlayarak, 81 ilde, 973 ilçede, milletvekilleriyle, Parti Meclisi üyeleriyle, Genel Başkan yardımcılarıyla, il, ilçe yönetimleriyle, gençlik ve kadın kollarıyla, sokak sokak, kapı kapı, vatandaşın gerçek sorununu, AK Parti'nin sırtımıza vurduğu yükü, bundan nasıl çıkacağımızı konuşacak. CHP'nin ekonomi kurmayları, 20 Kasım'dan başlayarak, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'tan, sanayi ve emek şehirlerinden başlayarak tüm kentleri gezerek, sanayicinin, işçinin, esnafın, çiftçinin sorununa, işsizlik sorununa, istihdamsızlığa, güvencesizlik sorununa CHP ne söylüyor, bunları çalışmaya devam edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Partisinin, asgari ücretin belirlenmesinde yaptığı hesabı paylaşan Özel, "Biz, 'Bir asgari ücretli parayı nereye harcar, 1 senede bu ne kadar artmış?' diye baktık. 1 yılda asgari ücretlinin muhatap olduğu enflasyon yüzde 76'ya denk geliyor. Bütün sendikalara çağrımız budur; asgari ücret talebimiz 30 bin lira, bunun altında biz yokuz. Herkesi bu çağrıya sahip çıkmaya davet ediyorum. Asgari ücret 30 bin lira; yoksa mücadeleye devam edeceğiz, itiraza devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz." diye konuştu.