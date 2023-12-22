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Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan bütçe görüşmelerinde Uludağ Alan Başkanlığı’nı gündeme taşıdı.ANKARA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Meclis Genel Kurulu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesinde, Bursa’yı yakından ilgilendiren Uludağ Alan Başkanlığı’nı gündeme aldı.KonuşmasınaNazım Hikmet’in Uludağ’ı anlatan dizelerini okuyarak başladı.



61 milyonluk bütçeye bakıldığında personel ve personel çalışmalarına bağlı giderlere yer verildiğine ve personel alım ilanına dikkat çeken Milletvekili Öztürk, “Alan Başkanlığı, inşaat mühendisi, mimar, peyzaj mimarı, şehir plancısı arıyor. Uludağ'ın turizm potansiyelini artırmak için aranan kişilerin meslek gruplarına baktığımızda Uludağ'ın geleceğini ve kaderini görebiliyoruz. Niye şehir plancısı arıyorsunuz? Uludağ'a bir şehir mi planlayacaksınız? İnşaat mühendisi neden arıyorsunuz? İnşaat mühendisine Uludağ'a ne inşa ettireceksiniz? Biz bu işlerin getireceği sonuçları tahmin edebiliyoruz.” dedi.

“SATA SATA BİR ŞEY BIRAKMADINIZ”

“Akademik odalar, bilim insanları, Bursa kamuoyu sizin Uludağ'ı satmanızdan korkuyor, size inanmıyor ve güvenmiyor. Çünkü sata sata bir şey de bırakmadınız. Biz ilkokul sıralarından itibaren ‘vatan toprağının kanla alındığı’, ‘parayla satılamaz’ cümleleriyle vatan sevgisi ve millet sevgisiyle yetişmedik mi? İstiklal marşımızın ‘Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı’ mısralarını yüreklerimize yazmadık mı? Fakat bugün iktidar vatanın arazilerini de vatandaşlığını da pazara çıkardı, ‘Bas parayı, kap Türk vatandaşlığını’ sloganıyla gerçekten de Türk vatandaşlığı internette satışta.” sözleriyle konuşmasına devam eden Öztürk, iktidarın Türk vatandaşlığı konusundaki politikalarını da eleştirdi.

Uludağ pazarlık masasında mı?

İktidar sıralarına, “Size güvenmiyoruz. Niyetiniz belli. Uludağ'ı kupon araziye çevirerek yandaşa ve Arap sermayesine peşkeş çekmeyi planladığınızı düşünüyoruz” sözleriyle seslenen Öztürk son olarak, “Temmuz ayında para bulmak için gidilen Birleşik Arap Emirlikleri’nde 50,7 milyar dolarlık anlaşmalarda resmî veya gayri resmî olarak Uludağ masaya kondu mu? Bursa bunun cevabını bekliyor.” dedi.