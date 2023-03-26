CHP Edirne Milletvekili A.Adayı Fevzi Pekcanlı, emeklinin bayram ikramiyesinin 5 yılda sadece bin lira arttığına dikkat çekerek, “Resmi enflasyona göre 3 bin 689, gıda enflasyonuna göre 4 bin 619, asgari ücret artışına göre 5 bin 307 lira olması gereken bayram ikramiyesi 5 yıl sonunda 2 bin lira oldu. Maaşlar pula döndü” dedi.EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili A.Adayı Fevzi Pekcanlı, emekliler için bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye yükseltileceğini açıklamasını eleştirdi.

İktidarın emekliye verdiği artışın yükselen enflasyon karşısında kabul edilemeyeceğini ifade eden Pekcanlı, şöyle devam etti: “TÜİK’in açıkladığı enflasyon yüzde 269, gıda enflasyonu yüzde 362. 2018'de bin TL olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesi 5 yıl sadece 2 bin TL oldu. Resmi enflasyona göre 3 bin 689, gıda enflasyonuna göre 4 bin 619, asgari ücret artışına göre 5 bin 307 lira olmalıydı.”

EMEKLİMİZ BİR KEZ DAHA ENFLASYONA EZDİRİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bayram ikramiyesinin emekli aylığı kadar olması önerisini anımsatan Fevzi Pekcanlı, “Emeklimiz bir kez daha enflasyona ezdirildi. Verilen ücret artışı da bayram ikramiyesi de enflasyon karşısında pula döndü. Cumhuriyet Halk Partisi, çalışan, emekli, işsiz, engelli, yaşlı, çiftçi, evde çalışan kadın, yoksul veya kimsesiz bütün yurttaşlarımızı yaşamları boyunca kucaklayacak, onlara insan onur ve saygınlığına yaraşır bir biçimde hizmet verecektir. Amacımız ülkemizin ve toplumumuzun güvenlik içinde refaha, huzura ve her alanda çağdaşlaşmaya ulaşmasıdır. Refah toplumunu hayata geçirmeye sayılı günler kaldı” ifadelerini kullandı.