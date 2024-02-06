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CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, 2023’te Türkiye’yi Kahramanmaraş depremlerinde bir gecede sevdiklerini hayallerini umutlarını kaybeden yurttaşların acılarını paylaştıklarını belirterek, “Aynı acıları bir daha yaşamamak için unutmadık, unutturmayacağız!” dedi.RİZE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Adana ve Diyarbakır başta olmak üzere 11 ilde hissedilen ve büyük acılara neden olan 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde anma mesajı yayınladı.

Türkiye’nin unutamayacağı en büyük acılardan birini yaşadığını anımsatan Deniz, “6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7,7 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından yaklaşık 9 saat sonra saat 13.24’te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Adana ve Diyarbakır başta olmak üzere 11 ilde hissedilen depremlerde 53 bin 537 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Yüz binlerce insanımız evsiz kaldı. Depremin üzerinden geçen bir yıla rağmen hem sorunlar hem acılar sürüyor. Aynı acıları bir daha yaşamamak için unutmadık, unutturmayacağız! Sevdiklerini kaybedenlere sabır, yaşamını yitirenlere rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.