CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, TBMM'de yaptığı konuşmada, 2025 yılının çiftçiler açısından büyük zorluklarla başladığını belirterek, iktidarın yanlış tarım politikaları ve doğal afetlerin üretimi tehdit ettiğini söyledi. Milletvekili Sarıbal, Karacabey'den kaçan ve günler sonra bulunan ayı olayıyla ilgili ciddi soru işaretlerinin olduğunu idia etti.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Orhan Sarıbal, Bursa’nın Karacabey ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı bir tesisten kaçan koruma altındaki ayının bulunma süreciyle ilgili soru işaretlerini gündeme getirdi.

16 Ocak 2025 tarihinde kaçan ayının günler sonra bulunduğu, uyuşturularak koruma altına alındığı ve barınağa geri getirildiğinin söylendiğini belirten CHP'li Sarıbal, olayın gelişimi ve ardından yaşananlar ciddi soru işaretleri barındırdığını söyledi.

"Öncelikle, ayının kaçtığı alan yaban hayvanı geliştirme sahası statüsünde, yani avcılığın kesinlikle yasak olduğu bir bölge" diyen Sarıbal, "Buna rağmen, ayının bulunması için bölgeye avcıların da yönlendirildiği bilgisi bize ulaşmış durumda. Bu, avcılığı denetlemekle yükümlü bir kurumun kendi koyduğu yasağı ihlal ettiği anlamına geliyor. Yetkililer, ayının veteriner hekimler tarafından uyuşturucu iğneyle yakalandığını öne sürdü. Ancak bu iddiayı destekleyen hiçbir resmi belge ya da görsel kayıt sunulmadı" diye konuştu.

Yakalandığı iddia edilen ayının kaçtığı bölgeye teslim edilmediği, avcılar tarafından öldürüldüğü yönündeki iddalara da yanıt beklediklerini ifade eden Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Ayının kaçmasında ihmali bulunan görevliler hakkında herhangi bir soruşturma başlatıldı mı? Ayının yakalandığına dair resmi bir kayıt veya belge var mı? Sorular ortada. Cevap bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İZNİK ÇİFTÇİSİNE “ZEYTİNİNİ SULAYAMAZSIN” DENİLİYOR

Öte yandan kuraklık krizinin Bursa’yı da vurduğunu belirten CHP'li Sarıbal, İznik Gölü’nde su seviyesindeki kritik düşüş gerekçesiyle tarımsal sulamanın yasaklandığını anımsatarak, “İznik’in çiftçisine ‘Zeytinini sulayamazsın’ deniliyor. Zeytinciye, meyve üreticisine ‘Kendi başının çaresine bak’ diyorlar. Ama gölü besleyen su kaynaklarına ne oldu? Göl çevresindeki fabrikalar gölün suyunu hoyratça kullanırken, yer altı sularını dahi sömürürken neden kimse hesap sormuyor?” diyerek tepki gösterdi.