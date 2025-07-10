CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM’de tarım sektöründeki krizi araştıracak komisyon önergesinde AKP’yi suçlayarak, “22 yıllık iktidar tarımı çökertti, Saray rejimi enkazı büyüttü” dedi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM Genel Kurulu’nda tarım sektöründeki yapısal krizlerin incelenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önergesi üzerine CHP grubu adına konuştu.

CHP'li Milletvekili Sarıbal, tarımdaki çöküşün bir raporla çözülemeyecek kadar derin olduğunu belirterek, suçu 22 yıllık AK Parti iktidarına yükledi.

“Tarımı çökerten, çiftçiyi toprağından koparan, üretimi ithalata mahkum eden AKP’dir" diyen Sarıbal, "Son 7 yılda Saray rejimi bu enkazı büyüttü. Toprak Mahsulleri Ofisi ve Et-Süt Kurumu ithalatçı oldu. Çiftçi iflas bayrağını çekti, tüketici soyuluyor. Bu kölelik düzenidir; ekmeği, ceketi, lokması alınan bir sömürü sistemi” dedi.

Krizi ekonomik değil, sistemsel bir yağma olarak tanımlayan Sarıbal, Mehmet Şimşek’in IMF politikalarının yeni bir sömürü rejimi yarattığını savundu.

CHP'li Orhan Sarıbal, iktidarın halkı yoksullaştırırken çevresini zenginleştirdiğini belirterek, “Türkiye’de bir propaganda diktatörlüğü kuruldu. Bu, Goebbels’i mezarında ters döndürecek bir rejim” ifadesini kullandı.

Toplumsal dayanışma ve mücadele çağrısı yaparak sözlerini Pir Sultan Abdal’ın “Yürü bre Hızır Paşa, senin çarkın kırılır, padişahın da devrilir!” dizesiyle noktaladı.