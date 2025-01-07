CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de yeni bir yargı paketi sunulacağını söyleyerek, "Af düzenlemesinin bu yargı paketine eklenmesini şart olarak görüyorum" dedi.ANKARA (İGFA) - CHP'li Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Ulus Hali'ne giderek esnaf ve vatandaşlarla görüştüğünü anlattı.

Haldeki esnafın işlerin azaldığından, alışverişe gelenlerin ise pahalılıktan şikayetçi olduğunu aktaran Sarıgül, esnafın, devlete olan borçlarının yapılandırılması talebinde bulunduğunu belirtti.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Mustafa Sarıgül, TBMM'ye yeni bir yargı paketi sunulacağını söyleyerek, "Toplumda büyük bir beklenti var. Pandemi koşulları münasebetiyle hızlı yargılamalar oldu. Af düzenlemesinin bu yargı paketine eklenmesini şart olarak görüyorum. Buradan Türkiye'min vicdanına sesleniyorum, Affet Türkiye'm. Haksızlığa uğramışlar için, annelerin hasretini dindirmek için 'Affet Türkiye'm." ifadelerini kullandı. CHP'li Sarıgül, insan canına kastetmemiş ve madde bağımlısı olmayan sürücülerin ehliyet cezalarının affedilmesini de talep etti.