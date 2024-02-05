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CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, sözleşmeli uzman erbaşların muvazzaf subay kadrosuna alınması için TBMM Başkanlığı’na yasa teklifi verdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun,, teklifinde, terörle mücadelenin ön saflarında çarpışan ve en çok şehit veren uzman erbaşların eşit koşullarda çalışmadığını belirterek, “Sözleşmeli uzman erbaşlar, bir yılda üç aydan fazla sağlık izni aldığında işlerini kaybetmektedir. Sağlık koşulları bozulduğunda emekli olmaları mümkün olmamaktadır. Erbaşlara yaşarken haklarını verelim. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Askerlerimiz en iyi koşullarda görev yapmayı hak ediyor. Eşit koşullarda şehit oluyor, ancak eşit koşullarda çalışmıyorlar” dedi.

Aygun, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Aygun, 2 / 1916 esas numaralı teklifinde, “Sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapan tüm personelin kadroya alınması, bu yolla kadro koşulları açısından Anayasa’nın 10 uncu maddesi çerçevesinde eşitlik ilkesinin sağlanması” talebinde bulundu.

Sözleşmeli uzman erbaşlarınsağlık başta olmak üzere bir takım olumsuz koşulların gelişmesi halinde, emekli haklarından yararlanamadığını vurgulayan Aygun şöyle devam etti:“Uzman erbaşların hava değişimi ve istirahat süresinin toplamı, tedavi süresi hariç olmak üzere son bir yıl içinde üç ayı geçmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir. Bu durum iş güvencesini yok ettiği için, psikolojilerini olumsuz yönde etkilemekte ve verimlerini düşürmektedir. Muvazzaf personelin, bir yıl içinde üç aydan fazla istirahat süresi alması halinde hiçbir kayba uğramaması, aynı koşullarda aynı yerde çalışan personeller arasında büyük bir eşitsizlik yaratmaktadır.”

Aygun, yasa teklifi ile “3269 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli Uzman Erbaş statüsünde çalışan tüm personelin, kadrolu/muvazzaf statüsüne geçirilmesi, eşitsiz koşulların ortadan kaldırılması ve terörle mücadelenin akamete uğratılmamasının amaçlandığını” söyledi.