CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 5 Eylül Nazilli’nin kurtuluş gününde Türkiye Büyük Millet Meclisine Nazilli’nin il olması için kanun teklifi vereceğini söyledi.AYDIN (İGFA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in Nazilli’nin il olması konusunda bir çalışmanın olmadığı sözlerini anımsatarak, Cumhur İttifakı’nın Nazillili vatandaşlara doğruyu söylemediklerinin kanıtlandığını ifade etti.

CHP ve İYİ Parti'nin oylarıyla seçilen ama seçmen iradesine ihanet ile AK Parti’ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Nazilli’nin il olması için geçtim” gerekçesinin de doğru olmadığının ortaya çıktığını aktaran Vekil Bülbül, “5 Eylül Nazilli’nin Kurtuluşu günü Nazilli’nin il olması için TBMM'ye kanun teklifi vereceğimi buradan duyuruyorum. AK Partili vekiller Nazilli’nin İl olmasında samimi ise gelsinler TBMM'de kanun teklifimize destek versinler. CHP olarak Nazilli’mizin il olması için gereken tüm mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.