CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, eğitim alanında yaşanan aksaklıkları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Daha önce Enez-Keşan Karayolu, Havsa ilçesinde yer alan Şerbettar Köyü'nden geçen tren istasyonunun hizmete kapatılması, Enez ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesinin internet ve cep telefonu erişim sorunu ile köy kanalizasyon altyapılarına ilişkin sorunları gündeme taşıyan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bu kez Edirne’de okul ve derslik sayılarındaki eksiklikler ile Edirne’de okullaşma oranına dair sorunları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sorarak meclis gündemine taşıdı.

Yazgan önergesinde, Edirne'de temel eğitim düzeyinde ciddi okullaşma sorunu yaşandığını belirtirken, bu durumun Edirne ilinde eğitim gören öğrencilerin sınav başarı sıralamasına da yansıdığını rakamlarla ortaya koydu.

Eğitim gören öğrencilerin başarı sıralamalarındaki düşüş eğiliminin ana sebebi okul ve derslik sayısının az olması olduğunu vurgulayan Milletvekili Yazgan, "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne geçilen 2007 yılından bugüne Edirne’nin Merkez ilçe nüfusu yüzde 27 artmışken, 2004 yılından beri yeni hiçbir okulun yapılmaması hatta mevcut olan okullarında yıkılması ya da eğitime elverişli vaziyette olmayışı göze çarpmaktadır. Bu durum vatandaşların eğitim haklarından yararlanmasını engellemektedir. Çocuklarına nitelikli eğitim aldırmak isteyen aileler ise özel okulları tercih etmek zorunda kalmaktadır" diye konuştu.

2002 yılından bugüne Edirne'de yeni açılan okul ve derslik sayısını soran Milletvekili Yazgan, Bakan Tekin’in cevaplaması için şu soruları yöneltti: