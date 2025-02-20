CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Keşan’daki okul sorununu yeniden TBMM gündemine taşıdı. Keşan'da depreme dayanıksız olduğu için yıkılan okulların yeniden ne zaman yapılacağını sordu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Keşan’daki okul sorununu bir kez daha TBMM gündemine taşıdı.

“Edirne’nin Keşan ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için bazı okulların yıkılması ya da boşaltılması ancak yerlerine yeni okulların yapılmaması nedeniyle eğitim sekteye uğratmaktadır” diyen CHP'li Yazgan, okulların ne zaman yeniden yapılacağını sordu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi sunan CHP’li Yazgan, “Edirne’nin Keşan ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için bazı okulların yıkılması ya da boşaltılması ancak yerlerine yeni okulların yapılmaması nedeniyle eğitim sekteye uğramaktadır” dedi. İki yıl önce yıkılan İnönü Ortaokulu’nun yeniden inşasına yakın zamanda başlanıldığını anımsatan Yazgan, “İki yıl önce boşaltılan Anafartalar Ortaokulu ile altı ay önce boşaltılan Cumhuriyet Ortaokulu’nun binaları ise halen yıkılmamıştır. Bu binalarda hırsızlık yaşandığı belirtilirken, iki okulun binalarında peş peşe yangın çıkması da bölge sakinlerinin huzurunu bozmaktadır” diyerek boşaltılan okullardaki öğrencilerin başka okullara nakledildiğini, bu nedenle ikili eğitim yapıldığını anlattı.

Milletvekili Yazgan, Bakan Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; İnönü Ortaokulu’nun yeniden inşa süreci hangi aşamadadır?Anafartalar Ortaokulu ile Cumhuriyet Ortaokulu binaları ne zaman yıkılacak ve yeniden yapılacaktır? Edirne ili genelindeki okulların kaçının depreme dayanıklılığı kontrol edilmiştir?Boşaltılan okullardaki demirbaşlar taşınmış mıdır?Hırsızlık iddiaları ve yangınlara ilişkin inceleme yapılmış mıdır?” srularını yöneltti.

Hatırlanacağı gibi CHP’li Yazgan, Edirne’deki okulların durumunu ve Keşan’daki okul sorununu aylar öncede TBMM Genel Kurulu’nda anlatmış ve kürsüden sorunları gündeme getirmişti.