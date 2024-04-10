CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Ramazan Bayramını yayımladığı mesajla kutladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj paylaştı. Yazgan, mesajında şunları kaydetti:

“Bayramlar; dünümüzü ve bugünümüzü bir araya getiren, paylaşmanın ve bir arada olmanın güzelliğini hatırlatan, huzuru hissettiren en özel günlerdir. Bayramlarda, genciyle yaşlısıyla küskünlükleri kenara bırakır, sevinci paylaşırız.

Bir yandan Ramazan Bayramı’nın mutluluğunu paylaşırken, diğer yandan siyasal iktidarın yanlış politikaları nedeniyle içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ve yaşam pahalılığının zorluğunu görüyoruz. Yurttaşımızın üzerine düşen kara bulutlar, geniş toplum kesimlerinin da iradesiyle 31 Mart’ta dağılmaya başladı.

Ülkemizin üzerine düşen gölge, 31 Mart’ta umutlarımızı yeşerten seçim sonuçlarıyla birlikte yerini ufukta gözüken ışığa bıraktı. Baharın gelişi tüm ülkeyi bayram yerine çevirdi.

“Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim” diyen, her daim bizlere yol gösteren Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ülkemize gerçek baharı getirene kadar çalışmaktan geri durmayacağız.

Şeker tadında nice bayramlar geçirmek dileğiyle tüm yurttaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.”