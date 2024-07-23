İktidarın tasarruf tedbirleri kapsamında attığı adımlarla mağdur ettiği yerel basını rahatlatacak yasa teklifi, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’dan geldi. CHP’li Yazgan, TBMM Başkanlığı’na sunduğu yasa teklifi ile yerel gazeteler için resmi ilan yayım ücretlerinin yüzde 50 artırımlı ödenmesini ve yerel gazete alımları ile destek ödemelerinin tasarruf tedbirlerinin dışında bırakılmasını önerdi. Yazgan, “Yerel basın demokrasimizin can damarıdır. Yerel basın yoksa, demokrasi yok” dedi.ANKARA (İGFA) - Yükselen enflasyon, yaşam pahalılığı ve Türk Lirası’nın yüksek değer kaybı nedeniyle faaliyetlerini yürütmekte zorlanan yerel basın, son darbeyi 17 Mayıs’ta Resmî Gazete’de yayınlanan “Tasarruf Tedbirleri” konulu genelgeyle aldı. Söz konusu genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarına günlük gazete alınmayacağı, basın ve yayın organlarına ilan-reklam verilmeyeceği belirtildi. Genelgenin ardından birçok ilde yerel gazeteler peşi sıra yayın yaşamına son vermeye başladı. Basın meslek örgütlerinin de tepki gösterdiği kararın ardından CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Meclis Başkanlığı’na yasa teklifi sundu. Buna göre teklifle yerel gazeteler için resmi ilanların yayım ücretinin Resmi İlan Fiyat Tarifesi’nde belirlenen tutardan yüzde 50 artırımlı olarak ödenmesi düzenleniyor. Ayrıca bu ödemeler için vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge sunulması şartının aranmaması hükmü getiriliyor. Bir başka maddeyle de kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilen yerel gazete alımları ve yerel basına yönelik destek ödemelerinin, tasarruf tedbirlerinin kapsamı dışında tutulması düzenleniyor.

‘YEREL BASIN DESTEKLENMELİ’

Teklife ilişkin konuşan CHP’li Yazgan, şunları kaydetti:

“Yerel basınımız, bölgedeki gelişmeleri aktarmak, halkın sorunlarını tespit etmek, yolsuzlukları ortaya çıkarmak, sorunları gündeme taşımak gibi birçok önemli görev üstleniyor. Yerelden demokratik katılımın bir parçası olan yerel basın, demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Ancak Anadolu basını, giderek derinleşen ekonomik krizden ağır şekilde etkilendi. Son darbe ise tasarruf tedbirleri genelgesi ile geldi. Bu genelgedeki yerel basını ilgilendiren kısımlar, basınımızı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakır niteliktedir. Bu genelgeden sonra birçok yerel gazete kapandı. Halkın haber alma hakkı için zor koşullarda görev yapan yerel basınımızın, üstlendikleri önemli rol de göz önüne alınarak tasarruf tedbirlerinin dışında bırakılması, faaliyetlerini sürdürebilmesi için desteklerin artırılması gerekiyor. Yerel basın demokrasimizin can damarıdır. Yerel basın yoksa, demokrasi yoktur. İktidar sıralarında oturan milletvekillerine sesleniyorum; gelin teklifimize destek verin.”