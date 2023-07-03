Bursa’nın bir deprem bölgesi olması nedeniyle açıklamalarda bulunan CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş, deprem riskine karşı hazırlıklı olunması ve önleyici tedbirler almak ve deprem sonrası müdahale stratejileri geliştirmenin önemli olduğunu söyledi. Yeşiltaş, Nilüfer ilçesinde önceki akşam yaşanan 3,1 büyüklüğündeki depremle ilgili Jeoloji Mühendisi Turgut Bilgin'den edindiği bilgileri kamuoyuyla paylaştı.BURSA (İGFA) - CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş, Jeoloji Mühendisi Turgut Bilgin'den 29 Haziran Perşembe akşamı Nilüfer Tahtalı’da yaşanan deprem hakkında önemli bilgiler edindi.

Yeşiltaş, depremle ilgili olarak yaptığı açıklamada, 29 Haziran 2023 Perşembe günü akşam saat 21:47’ de merkez üssü Nilüfer Tahtalı’da meydana gelen deprem hakkında Jeoloji Mühendisi Turgut Bilgin ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, Bilgin, yaşanan depremin çok önemli sorunlara işaret etmekte olduğunu, depremin gerçekleştiği fayın, gömülü ters fay olduğundan bugüne kadar detay incelemesi yapılmadığından tektonik fay haritalarına işlenilemediğini belirtti. Tahtalı’da 3.1 büyüklüğünde gerçekleşen depremin, zemindeki sıvılaşma halinin eğiliminden ötürü 4.5/5 şiddetinde hissedildiğini, bir an önce MTA'nın zemindeki basınç yarılmaları ve jeotermal aktivitenin seviyesinin düşürülmesi için önerdiği ve bazı kontrolsüz kaynaklarda uyguladığı yöntemler kullanılmalı ve hiç olmazsa depremin büyümesine neden olan sıvılaşma eğiliminin engellenmesi için gerekli çalışma gerçekleştirilmesi gerektiğine dile getirdi" dedi.

"Bugüne kadarki konu ile ilgili girişimleri sonuçsuz kalan Sayın Turgut Bilgin'in, MTA'nın ve İstanbul Üniversitesi'nin bölge için hazırladığı raporların; Valilik, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi gibi ilgili kurumlar tarafından dikkate alınmasını ve büyük acılar yaşanmadan önlemlerin alınmasını istiyorum. Aksi taktirde Bursamız için tehlikeli günler bizi bekliyor olacaktır" diyen CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş, “İlgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, bölgenin güvenliği ve halkımızın refahı için büyük önem taşımaktadır.Bu süreçte tüm Bursalılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve depremle ilgili olarak gerekli çalışmaların bir an önce yapılmasını umut ediyorum” diye konuştu.