CHP Bigadiç İlçe Başkanı Türker Yılmaz, sokağa terk edilen kedi, köpek popülasyonunun artmasının önüne geçemeyen AKP iktidarının öldürmenin de önünü açan düzenleme ile kendi beceriksizliğini kapatmak istediğine işaret ederek, “Öldürmek çözüm değil” dedi.BALIKESİR (İGFA) - CHP Bigadiç İlçe Başkanı Türker Yılmaz, TBMM'ne sunulan ve sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeleri içeren teklifi eleştirdi.

Çözüm üretmek yerine öldürmeyi tartıştıran iktidarın yaratacağı toplumsal travmaya dikkat çeken Başkan Yılmaz, “AK Parti 22 yıllık iktidarında mevcut yasanın uygulanmasındaki eksilikleri denetlemedi. Görevini yerine getirmeyen kurumlara, belediyelere bir yaptırım uygulamadı. Bugün büyük bir sorun gibi tartışılan sokaktaki canları öldürerek yok etmeyi öneriyor. Bu vicdansız uygulama daha önce denendi. Çözüm olmadı. Bedeli neden masum canlar ödüyor?” diye sordu.

Başkan Yılmaz, tüm Türkiye genelinde büyük bir kısırlaştırma kampanyası yapılmadan sokaktaki hayvan popülasyonunun artışının önene geçilemeyeceğine vurgu yaparak, “Bedeli masum, dilsiz canlara ödetmenize izin vermeyeceğiz. Önce ticari amaçla köpek üretiminin önüne geçin” dedi.