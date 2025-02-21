CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, mahkeme kararlarına uymayıp yasa dışı şekilde kapasite artışı yapan Ceyport Limanı’nı şimdi de çevre kirliliği ile gündeme getirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM’de Tekirdağ’daki çevre kirliliğini gündeme taşıdı

Milletvekili Yontar, TBMM’de yaptığı konuşmada, çimento hammaddesi transferi sırasında çevreye savrulan tozlar ve partiküller nedeniyle bölgede yoğun bir hava kirliliği oluştuğunu, bu kirliliğin kent sakinlerine maddi, manevi zararlar verdiğini öne sürdü. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından idari para cezası uygulandığını anımsatan Milletvekili Yontar, "Çevremizde "Kurallara uymayız, önlem almayız, parası neyse öderiz, kirletmeye de devam ederiz." mantığıyla hareket eden yüzlerce şirket var. Kanunlara uymayan ve yargı kararlarını hiçe sayan bu zihniyet çevresel tahribatın önünü alabildiğince açmaktadır. Değerli arkadaşlar, unutmayalım ki çevre bize dedelerimizden kalan bir miras değil, çocuklarımıza emanet edeceğimiz yarınlarımızdır.” dedi.