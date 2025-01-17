CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Millî Eğitim Bakanlığı ani bir kararla 66 Anadolu Lisesi 'nin proje okul statüsünden çıkarmasını TBMM’de yaptığı bir konuşma ile eleştirdi. Milletvekili Yontar, Bakan Tekin'i istifaya davet etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, 66 Anadolu Lisesi'nin 'proje okul' statüsünden çıkarılmasını eleştirdi
TBMM'de yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen Milletvekili Yontar, "Ülke genelinde akademik başarısı yüksek olan liseleri hedef tahtası hâline getirmeniz iktidarınızı dibe çekiyor. Bu liselerin hangi çalışması sizi bu kadar rahatsız etti ki Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bolu, Çanakkale, Giresun, Iğdır, Karaman, Rize, Sinop, Tunceli ve Uşak illerinde Anadolu liselerinde sınavı kaldırarak bir tane bile LGS'yle girilebilecek Anadolu lisesi bırakmadınız?" diye sordu.
"DERHAL İSTİFA EDİN"
"Cumhuriyet öğretmenleri sizi o kadar çok rahatsız ediyor ki Anadolu öğretmen liselerini kaldırdınız" diyen Milletvekili Yontar, "Şimdi, Anadolu liselerini, sıra fen liselerine mi gelecek?" diye sorarak, Bakan Tekin'e, "Siyasi ideolojileriniz yüzünüzden bozduğunuz eğitim dolayısıyla derhâl istifa edin" çağrısında bulundu.
Hatırlanacağı gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden yüzlerce proje okul arasından sadece 4 yılını tamamlayan 75 proje okulundan 66'sının proje statüsünün iptal edilmişti.
İŞTE OKULLARIN LİSTESİ
|
1
|
Elazığ
|
Merkez
|
767138
|
Fen Lisesi
|
Ahmet Kabaklı Fen Lisesi
|
2
|
İstanbul
|
Üsküdar
|
967736
|
Anadolu Lisesi
|
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi
|
3
|
Karaman
|
Merkez
|
758060
|
Anadolu Lisesi
|
İrfan Ataseven Anadolu Lisesi
|
4
|
Kocaeli
|
Başiskele
|
767031
|
Anadolu Lisesi
|
Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi
|
5
|
Balıkesir
|
Karesi
|
755820
|
Anadolu Lisesi
|
Rahmi Kula Anadolu Lisesi
|
6
|
Gaziantep
|
Şehitkamil
|
972324
|
Anadolu Lisesi
|
Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi
|
7
|
Aydın
|
Nazilli
|
127382
|
Anadolu Lisesi
|
Nazilli Anadolu Lisesi
|
8
|
Antalya
|
Manavgat
|
280925
|
Anadolu Lisesi
|
Manavgat Anadolu Lisesi
|
9
|
Batman
|
Merkez
|
767136
|
Fen Lisesi
|
Fatma Aliye Fen Lisesi
|
10
|
Bolu
|
Merkez
|
223444
|
Anadolu Lisesi
|
İzzet Baysal Anadolu Lisesi
|
11
|
İstanbul
|
Çekmeköy
|
751206
|
Anadolu Lisesi
|
Özden Cengiz Anadolu Lisesi
|
12
|
Osmaniye
|
Kadirli
|
895270
|
Anadolu Lisesi
|
Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi
|
13
|
İstanbul
|
Sancaktepe
|
767092
|
Anadolu Lisesi
|
Sancaktepe Arif Nihat Asya AL.
|
14
|
Osmaniye
|
Merkez
|
767156
|
Anadolu Lisesi
|
Farabi Anadolu Lisesi
|
15
|
İstanbul
|
Sarıyer
|
972876
|
Anadolu Lisesi
|
Özdemir Sabancı Emirgan AL
|
16
|
Yalova
|
Merkez
|
324595
|
Anadolu Lisesi
|
Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi
|
17
|
Çanakkale
|
Merkez
|
972371
|
Anadolu Lisesi
|
Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi
|
18
|
İstanbul
|
Küçükçekmece
|
766482
|
Anadolu Lisesi
|
Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi
|
19
|
Elazığ
|
Merkez
|
144609
|
Anadolu Lisesi
|
Elazığ Anadolu Lisesi
|
20
|
Van
|
Edremit
|
755752
|
Anadolu Lisesi
|
Türkiye Yardımsevenler Derneği AL
|
21
|
Tokat
|
Erbaa
|
964373
|
Anadolu Lisesi
|
Erbaa Merkez Anadolu Lisesi
|
22
|
Erzurum
|
Palandöken
|
767154
|
Anadolu Lisesi
|
Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi
|
23
|
Hatay
|
Antakya
|
757846
|
Anadolu Lisesi
|
Nihal-Turgut Anlar Anadolu Lisesi
|
24
|
Giresun
|
Merkez
|
150951
|
Anadolu Lisesi
|
Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi
|
25
|
Burdur
|
Bucak
|
758049
|
Anadolu Lisesi
|
Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi
|
26
|
Kütahya
|
Merkez
|
970977
|
Anadolu Lisesi
|
Kütahya Lisesi
|
27
|
Kırıkkale
|
Merkez
|
886522
|
Anadolu Lisesi
|
Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi
|
28
|
Tekirdağ
|
Kapaklı
|
757776
|
Anadolu Lisesi
|
Kapaklı Anadolu Lisesi
|
29
|
Amasya
|
Merkez
|
117425
|
Anadolu Lisesi
|
Amasya Anadolu Lisesi
|
30
|
Çankırı
|
Merkez
|
137780
|
Anadolu Lisesi
|
Çankırı 15 Temmuz Şehitler AL
|
31
|
Iğdır
|
Merkez
|
300637
|
Anadolu Lisesi
|
Iğdır Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi
|
32
|
Mersin
|
Mut
|
758037
|
Anadolu Lisesi
|
Mut Osman Nuri Yalman AL
|
33
|
Sinop
|
Merkez
|
758001
|
Anadolu Lisesi
|
Sinop Sarı Saltuk Anadolu Lisesi
|
34
|
Yalova
|
Merkez
|
767172
|
Anadolu Lisesi
|
Yalova Lisesi
|
35
|
Gaziantep
|
Şahinbey
|
767133
|
Sosyal Bilimler Lisesi
|
Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi
|
36
|
Kilis
|
Merkez
|
964334
|
Anadolu Lisesi
|
Kilis Anadolu Lisesi
|
37
|
Kars
|
Merkez
|
166603
|
Anadolu Lisesi
|
Hüsnü M.Özyeğin Anadolu Lisesi
|
38
|
Rize
|
Merkez
|
757820
|
Anadolu Lisesi
|
Fatih Anadolu Lisesi
|
39
|
Konya
|
Karapınar
|
317606
|
Anadolu Lisesi
|
Karapınar İbrahim Gündüz AL
|
40
|
Tunceli
|
Merkez
|
215738
|
Anadolu Lisesi
|
Tunceli Anadolu Lisesi
|
41
|
Trabzon
|
Sürmene
|
751089
|
Anadolu Lisesi
|
Sürmene Hasan Tahsin Kırali AL
|
42
|
Artvin
|
Merkez
|
218253
|
Anadolu Lisesi
|
15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi
|
43
|
Bayburt
|
Merkez
|
249220
|
Anadolu Lisesi
|
Bayburt Millî İrade Anadolu Lisesi
|
44
|
Yozgat
|
Merkez
|
208308
|
Anadolu Lisesi
|
Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu AL
|
45
|
Siirt
|
Merkez
|
767140
|
Anadolu Lisesi
|
Marmara Anadolu Lisesi
|
46
|
Ordu
|
Altınordu
|
753684
|
Anadolu Lisesi
|
Ordu Lisesi
|
47
|
Tekirdağ
|
Saray
|
320237
|
Anadolu Lisesi
|
Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi
|
48
|
Gümüşhane
|
Merkez
|
972844
|
Anadolu Lisesi
|
Gümüşhane Lisesi
|
49
|
Şırnak
|
Cizre
|
965131
|
Anadolu Lisesi
|
Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi
|
50
|
Ardahan
|
Merkez
|
758071
|
Anadolu Lisesi
|
Ardahan Yunus Emre Anadolu Lisesi
|
51
|
Konya
|
Bozkır
|
264522
|
Anadolu Lisesi
|
Bozkır Anadolu Lisesi
|
52
|
Şanlıurfa
|
Eyyübiye
|
754593
|
Anadolu Lisesi
|
TES-İŞ Anadolu Lisesi
|
53
|
Uşak
|
Eşme
|
767134
|
Sosyal Bilimler Lisesi
|
Şehit Cemalettin Avcı Sosyal Bilm.L.
|
54
|
Siirt
|
Kurtalan
|
966434
|
Anadolu Lisesi
|
Kurtalan Anadolu Lisesi
|
55
|
Şanlıurfa
|
Birecik
|
281357
|
Anadolu Lisesi
|
Mehmet Adil Çulcuoğlu AL
|
56
|
Ağrı
|
Doğubayazıt
|
964313
|
Anadolu Lisesi
|
Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz AL
|
57
|
Kastamonu
|
İnebolu
|
767024
|
Anadolu Lisesi
|
Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi
|
58
|
Kocaeli
|
Kandıra
|
750963
|
Anadolu Lisesi
|
Kandıra Akçakoca Anadolu Lisesi
|
59
|
Muş
|
Bulanık
|
758034
|
Anadolu Lisesi
|
Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi
|
60
|
Tekirdağ
|
Malkara
|
300566
|
Anadolu Lisesi
|
Malkara Anadolu Lisesi
|
61
|
Sivas
|
Gürün
|
967213
|
Anadolu Lisesi
|
Gürün Anadolu Lisesi
|
62
|
Şanlıurfa
|
Akçakale
|
751092
|
Anadolu Lisesi
|
Şehit Astsubay Halil Kanat AL
|
63
|
Nevşehir
|
Avanos
|
758084
|
Anadolu Lisesi
|
Özkonak Hacı Halil Türkkan AL
|
64
|
Sivas
|
Kangal
|
972422
|
Anadolu Lisesi
|
Koç Anadolu Lisesi
|
65
|
Sivas
|
Yıldızeli
|
758028
|
Anadolu Lisesi
|
Pamukpınar Anadolu Lisesi
|
66
|
Antalya
|
Manavgat
|
767157
|
Anadolu Lisesi
|
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi