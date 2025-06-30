CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM’de İklim Kanunu’nu eleştirerek, “Bu kanun, karbon salınımını azaltmıyor, aksine toprağımızı ve havamızı daha fazla kirletecek” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM’de İklim Kanunu’nun 7. maddesi üzerine yaptığı konuşmada, kanun teklifini sert bir dille eleştirdi.

CHP’nin yıllardır iklim krizine karşı kapsamlı bir kanun hazırlanmasını savunduğunu belirten Yontar, “AKP, her zamanki gibi yerel yönetimleri, çevre örgütlerini, akademisyenleri ve sanayicileri sürecin dışında tutarak kanunu oldu bittiye getirdi. Bu düzenleme, iklim krizini durdurmak bir yana, yönetmeye bile yeterli değil” dedi.

“DOĞADAN ÇOK SERMAYE KORUNUYOR”

Yontar, kanunun iklim adaletinden yoksun olduğunu, denetimsiz ve sermaye odaklı bir yaklaşım sergilediğini ifade etti. Karbon salınımını azaltacak somut hedeflerin, fosil yakıtların kademeli olarak bırakılmasına dair taahhütlerin ve iklim finansmanı için adil bir modelin bulunmadığını vurguladı. “Kanun, karbon piyasası kurmayı hedefliyor; bu, suyumuzun, toprağımızın ve havamızın daha fazla kirlenmesine yol açacak” uyarısında bulundu.

REKOR SICAKLIKLAR VE MÜSİLAJ SORUNU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2024 İklim Değerlendirme Raporu’na atıfta bulunan Yontar, Türkiye’nin 2024’te 15,6 dereceyle son 54 yılın sıcaklık rekorunu kırdığını belirtti. Marmara Denizi’ndeki ısınmanın ekosistemi bozduğunu ve müsilaj sorununu tetiklediğini söyledi. “Müsilajın en büyük sebeplerinden biri, denize bırakılan azot ve fosfor atıklarıdır” dedi.

Yontar, Ergene Nehri’ndeki kirliliğe dikkat çekerek, “2011’de ‘şırıl şırıl akıyor’ denilen Ergene, zehir ve ölüm saçıyor. Endüstriyel atıklar, zirai ilaçlar ve evsel atıklar halk sağlığını ve gıda güvenliğini tehdit ediyor. Ağır metaller, çevreyi ve tarım arazilerini kanserle buluşturuyor” diye konuştu. İleri biyolojik arıtma tesislerinin bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

TEKİRDAĞ’IN ÇEVRE SORUNLARI

Marmara Ereğlisi’nde LNG depolama alanlarının artırılmak istenmesi ve Ceyport Limanı’nda yasa dışı kapasite artışlarını eleştiren Yontar, Süleymanpaşa’da Zorlu Enerji’nin planladığı rüzgâr enerji santralinin bölgeyi daha yaşanmaz hale getireceğini söyledi. Ayrıca, Malkara, Hayrabolu ve Ergene’deki OSB’lerde doğal gaz eksikliğinin fosil yakıt kullanımını artırdığını belirtti. Yontar, “Kirazıyla ünlü Tekirdağ’da kiraz tanesi 10 liraya satılıyor, aileler çocuklarına taneyle kiraz yediriyor” dedi.

Yontar, iktidara seslenerek, “Gerçek bir iklim kanunu, fosil yakıtlardan çıkışı taahhüt etmeli, yerel yönetimleri güçlendirmeli ve karbon azaltımını hedeflemeli. Rantı değil, doğayı dizginleyin” çağrısı yaptı ve kanunu desteklemeyeceklerini ifade etti.