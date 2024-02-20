Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla 2024 Yerel Seçimler Aday Tanıtım Toplantısı 18 Şubat 2024 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Toplantıya; CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Mehmet Özcan, mevcut Beğendik Belediye Başkanı ve adayı Muhammet Örnek, Yenimuhacir Belediye Başkan adayı Tamer Kıral, çevre ilçe başkanları ve belediye başkan adayları katıldı.

İl Başkanı Kahraman, İlçe Başkanı Çakır ve Belediye Başkan Adayı Özcan ile beraberindeki belediye ve belde başkan adayları, tek tek çağırıldıkları platformda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile katılımcıları selamladı.

ÇAKIR: “SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ KEŞAN YENİDEN YAŞAYACAK”

Coşkulu bir ortamda aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildiğini ifade eden İlçe Başkanı Çakır, “Ankara’da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısı umutlarımızı yeniden yeşertti. Keşan’da yeniden altı oklu Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını 15 yıl belediye başkanlığı yapmış ön seçimde birinci gelerek adayımız olan Op. Dr. Sayın Mehmet Özcan ile dalgalandıracağız. Beğendik’te Muhammet Örnek başkanımla hizmette tam yol ileri diyoruz, Yenimuhacir’de genç başkan adayımız Tamer Kıral’la altı oklu bayrağımızı Yenimuhacir Belediyesinde yeniden dalgalandıracağız. Sosyal belediyeciliği Keşan yeniden yaşayacak, insanlarımız çok özledi, 31 Mart’ta bu özlemi dindireceğiz. Edirne’nin tüm ilçelerinde partimizin bayrağını dalgalandıracağız.” şeklinde konuştu.

ÖZCAN: “GENEL BAŞKANIMIZA KEŞAN’I YENİDEN ALACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERDİK”

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Mehmet Özcan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşme fırsatı yakaladıklarını belirterek, “Genel Başkanımıza Keşan’ı yeniden alacağımızın sözünü erdik. Edirne, ilçeler ve belde belediyelerinin tamamını alacağız.” dedi.