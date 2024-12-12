CHP’li İl Genel Meclis Üyeleri Keşan Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği’ni ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP’nin Keşanlı İl Genel meclis Üyeleri, Sezgin Gündoğdu, Vedat Koyuncu, Aladdin Öztürk ve Mehmet Güneş Yılmaz, Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği’ne gitti. Burada Dernek Başkanı Abdullah Kemik, yönetim kurulu üyeleri ve köy muhtarları tarafından karşılanan Gündoğdu, Koyuncu, Öztürk ve Yılmaz, muhtarlara 2024 yılı çalışmaları hakkında bilgiler vererek 2025 yılında İl Özel idaresi tarafından Keşan Köylerine yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

İl Genel Meclis üyeleri aynı zamdan köy muhtarlarının sorunlarını da dinleyerek çözümleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Keşan Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Abdullah Kemik, ziyaret nedeniyle Gündoğdu, Koyuncu, Öztürk ve Yılmaz’a teşekkür etti.