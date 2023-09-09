Kuruluş yıl dönümü kutlamalarına Kuşadası CHP İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari, Kuşadası CHP İlçe Örgütü yöneticileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda parti üyesi katıldı.



Kuruluş etkinliği resepsiyonu, 100’üncü yıl dönümü nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetiyle Ankara’da bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in kutlama mesajının okunması ile başladı.



Resepsiyon, Kuşadası CHP İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek’in açılış konuşması ile devam etti. Başkan Mehmet Gürbilek konuşmasında, ‘’ Bugün cumhuriyetimizi kuran, cumhuriyetimiz kadar köklü, Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti Cumhuriyet Halk Partisi’nin 100. Kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk’ün izinde, topraklarımızın kutsallığına ve milletimizin kayıtsız şartsız egemenliğine dayanan Cumhuriyetin asırlık yolculuğuna eşlik etmiş bir partidir. Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla ilerleyen partimiz, ülkemizin geleceğine ışık tutmaya devam edecektir. 100’üncü yılımız hepimiz için kutlu olsun’’ dedi.



Konuşmanın ardından ‘’ Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla’’ slayt gösterisi konuklara sunuldu. Slayt sonunda Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun zeybek gösterisi sahnelendi. 100’üncü yıl anısına tüm partililerin katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Kortej, Atatürk Anıtı’na çelenk koyma töreni ile sonlandırıldı. Etkinlik sonunda partinin kuruluşunun 100’üncü yılı anısına 100 yıllık çınarı temsilen ‘çınar fidanı’ dağıtıldı.