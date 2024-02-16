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31 Mart yerel seçimlerine yönelik CHP'nin açıkladığı "İşimiz gücümüz Türkiye" sloganının Bursa'dan esinlenildiğini öne süren AK Parti Bursa Milletvekili ve önceki dönem bakanı Mustafa Varank, "Çakma muhalefetin, çökme genel başkanı" yorumuyla fotoğraflı paylaşımda bulundu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, seçim müziğinin de kendilerine ilham vermesi amacıyla Özgür Özel'i etiketleyerek paylaştı.BURSA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından 31 Mart yerel seçimlerine yönelik sloganlarının "İşimiz gücümüz Türkiye" olacağını duyurması ardından Sanayi ve Teknoloji önceki dönem bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan, sert tepki geldi.

"Önce icraatlarımıza 'biz yaptık' diye çöktünüz diyen Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Sonra vadettiğimiz projelere 'önce bizim aklımıza gelmişti' diye çöktünüz. Şimdi de kampanya sloganımıza çökmeye çalışıyorsunuz" diyerek, "Buyrun Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın sloganı 'İşimiz gücümüz Bursa' tüm sokaklarda... Çakma muhalefetin, çökme genel başkanı" ifadelerini kullanarak fotoğrafları paylaştı.

https://twitter.com/varank/status/1758068593697116532

Hatırlanacağı gibi CHP Genel Bşakanı Özgür Özel, 'İşimiz gücümüz Türkiye' olarak açıkladığı seçim sloganlarını illerde de ‘İşimiz gücümüz Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa…’ şeklinde uygulayacaklarını açıklamıştı.

BAŞKAN AKTAŞ'TA SEÇİM MÜZİĞİNİN DE İLHAM VERMESİNİ İSTEDİ!

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın paylaşımı sonrasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Alinur Aktaş da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i etiketleyerek "Görüyorum ki kampanya mottomuz size ciddi ilham vermiş. O zaman Spotify'da yayınlanan seçim müziğinin linkini de alta bırakıyorum" diyerek paylaştı.