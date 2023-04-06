Son dakika! Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki binasına silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Haberi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu paylaştı. Canan Kaftancıoğlu, bugün CHP'ye silahlı saldırı düzenlendiğini paylaştığı tweet ile aktardı.

Kaftancıoğlu paylaşımında şunları söyledi;

"Bugün saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenrlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre, İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır." Ayrıntılar geliyor!..

İYİ Parti de kurşunlanmıştı

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı binası da kurşunlanmıştı. Bu olayın ardından Meliktaş E. adlı bir inşaat işçisi gözaltına alınmıştı. İfadesinde parti binasına değil, hırsızları korkutmak için ateş ettiğini söyleyen Meliktaş E., serbest bırakılmıştı.