Muratpaşa Belediyesi, Antalya sokaklarını ve parklarını adeta bir çiçek halısına dönüştürecek 'Çiçek Desenleri Festivali'nin hazırlıklarına başladı. Mayıs ayında gerçekleşecek bu renkli festivalde, liselerden gelen gruplar en güzel çiçek desenini oluşturmak için yarışacak.ANTALYA (İGFA) - Kesme çiçek sektöründe lider olan Antalya, Muratpaşa Belediyesi’nin bu yeni festivaliyle çiçeklerin muhteşem güzelliklerini sergileyecek. Gelecek yıl mayıs ayında yapılması planlanan festival için belediyenin sera ve bitki üretim tesislerinde rengarenk çiçeklerin yetiştirilmesi için tohumlar atıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, en güzel çiçek desenin seçileceği festivalde liselerden birer resim öğretmenin rehberliğinde 10’ar kişilik 25 öğrenci grubunun yarışacağını belirtti. En güzel çiçek desenini oluşturmak için mücadele edecek bu grupların başvuruları 2 Eylül’de açılacak ve 18 Ekim’de sona erecek. Başvurular, belediyenin internet sitesi üzerinden yapılacak ve başvuru sırasında uygulanacak desenin eskizleri de sunulacak.

Başvurular tamamlandıktan sonra, 30 yılı aşkın süredir çiçek festivali gerçekleştiren Sicilya’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Noto kentinden bir heyet Antalya’ya gelecek. Deneyimli heyet, yarışmaya seçilen gruplarla birlikte desenleri çalışarak öğrencilere rehberlik edecek.