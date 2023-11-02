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Büyükşehir Belediyesi’nin Hurma Bitki Üretim Tesislerinde üretilen çiçek ve bitkiler Antalya’nın cadde ve sokaklarını süslüyor. Tesislerde üretilen çiçek ve bitkilerle yılda 22 milyon lira tasarruf ediliyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Fide ve Fidanlıklar Şube Müdürlüğüne bağlı Hurma Bitki Üretim Tesisi’nde yazlık, kışlık ve ara dönem olmak üzere mevsimlik çiçek üretimleri gerçekleştiriliyor. Hurma Bitki Üretim Tesislerinde Nisan 2019’dan bu yana 22 milyon 500 bin adet mevsimlik çiçek üretim yapılırken, 2 milyon 400 bin adet çok yıllık bitki üretimi gerçekleştirildi.

YILLIK 22 MİLYON TL TASARRUF

Büyükşehir seralarında üretilen bu bitki ve çiçekler Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki cadde ve parkları süslüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan kavşak, bulvar, cadde ve meydanlardan oluşan 3 milyon metrekare alan en ekonomik şekilde güzelleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi kendi ürettiği mevsimlik çiçeklerle yıllık 19 milyon TL, çevre dostu üretim tekniklerinden yararlanarak alanlarda yer alan çalı grubu bitkilerin budanması ile elde edilen budama atıkları ile de yıllık 3 milyon TL tasarruf sağladı.

MEVSİMLİK BİTKİLER TOPRAKLA BULUŞUYOR

Hurma Bitki Üretim Tesisinde kış mevsiminin yaklaşmasıyla mevsimlik çiçek üretimi sürüyor. Bir yanda üretilen mevsimlik bitki ve çiçekler toprakla buluşturuluyor. Antalya’nın ilçelerinde yer alan refüj ve kavşakları süsleyecek olan aslanağzı, menekşe, süs lahanası, alisyum türü çiçekler, kent estetiğine görsel güzellik katıyor.