Denizli’de üreticilerin yüzün güldürmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı Kale ilçesinin Gölbaşı, İnceğiz ve Doğanköy mahallelerindeki çiftçilerin ihtiyacını karşılamak üzere 3 adet 2 ton kapasiteli zeytin eleme makinesi desteği verecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi kırsal alanda yaşayan üreticilerin desteklenerek tarımda yüksek verim elde edilebilmeleri amacıyla sürdürdüğü örnek projelerine devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı Kale ilçesindeki çiftçilerin ihtiyacı olan zeytin eleme makinesi için destek verme kararı aldı. Buna göre, Kale İlçesinin Gölbaşı, İnceğiz ve Doğanköy mahallelerinde yaygın olarak yapılan zeytin tarımında üreticilerin daha kolay, temiz ve güvenli bir şekilde zeytin eleme işlemini gerçekleştirmek amacıyla zeytin eleme makinesi desteği verilecek. Söz konusu 3 mahallede toplam 16 bin 53 dekar alanda 450.000 adet dikili zeytin ağacı olduğu ifade edilirken, proje ile 3 adet 2 ton kapasiteli zeytin eleme makinesi temin edilerek üreticilerin kullanımına sunulacak. Destek projesiyle ilgili Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kale Belediyesi arasında bir protokol imzalanacak

“Desteklerimiz artarak sürecek”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kırsalda yaşayan vatandaşların desteklenmesi, tarım ve hayvancılıkta yüksek ürün verimi elde edilmesi amacıyla desteklerine devam ettiklerini söyledi. Gerek tarım gerekse hayvancılıkta üreticinin neye ihtiyacı varsa temin etmek için gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar üreticimize 50’nin üzerine projeyle destek sağladık. Üreticilerimizin verimli ve kaliteli üretime devam etmesi için desteklerimiz artarak sürecek. Bu kapsamda zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı Kale ilçemizin Gölbaşı, İnceğiz ve Doğanköy mahallelerindeki çiftçilerimizin ihtiyacı olan zeytin eleme makinesi desteği vereceğiz. Şimdiden çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bol ve bereketli kazançlar diliyorum” ifadelerini kullandı.