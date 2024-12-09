Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki esnaflarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Bugün, Muammer Aksoy Caddesi’ndeki esnaflarla buluşan Başkan Çiftçi, “Her fırsatta esnaflarımızla bir araya geliyoruz, görüş alışverişinde bulunuyoruz” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı hemşehrileriyle hemen her fırsatta bir araya gelen ve ilçe sakinleriyle fikir alışverişi gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, esnafları da düzenli olarak ziyaret ediyor. Saha ziyaretlerine ara vermeden devam eden Başkan Çiftçi, yeni haftaya da esnaf ziyaretleriyle başladı. Başkan Çiftçi, Muammer Aksoy Caddesi’nde işletmeleri bulunan ilçe ekonomisinin can damarı olan esnafları, iş yerlerinde ziyaret etti. İstişareye büyük önem veren ve bu doğrultuda Çayırovalı hemşehrileriyle sık sık bir araya gelen Başkan Çiftçi, esnaflarla da görüş alışverişinde bulundu.

“GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNUYORUZ”

Muammer Aksoy Caddesi’nde faaliyetlerini sürdüren esnaflarla sohbet eden Başkan Çiftçi, konu hakkında şunları dile getirdi; “Her fırsatta esnaflarımızla bir araya geliyoruz, görüş alışverişinde bulunuyoruz. Çayırova’mızı birlikte daha ileriyle taşımaya devam edeceğiz.” Karşılıklı görüş alışverişiyle birlikte, esnafların taleplerini de dinleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe esnaflarına bol ve bereketli kazançlar da diledi.